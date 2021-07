Ten sa teda riadne zmenil. Medika Venoša z Básnikov by ste dnes už nespoznali, ale nielen tým všetkých šokoval.

Známy český herec Václav Svoboda (57) sa do povedomia divákov zapísal ako jeden z študentov medicíny v legendárnych Básnikoch. Zahral si v častiach Jak básníci přicházejí o iluze a Jak básníkům chutná život. V tom čase to bol ešte celkom fešný tmavovlasý mladík.

Václav Svoboda vyštudoval herectvo na brnianskom konzervatóriu a v Básnikoch získal práve rolu medika pochádzajúceho z Moravy. Neskôr sa ako herec celkom slušne uchytil. Dnes patrí k veľmi vyťaženým hercom. Napriek tomu, že svoju rodinu má v Brne, veľmi často je v Prahe, kde pôsobí v divadle Na Fidlovačce. Okrem toho hrá v nekonečnom českom seriáli Ulice a pred časom hral aj v českom seriáli Jedlíci.

Súkromie si však Václav celé roky prísne strážil, a tak nikto nevedel, či je ženatý a či má deti. Potom si však obľúbil sociálne siete a zrazu už nemal problém podeliť sa aj o svoje súkromie. A zrazu vyplávalo na povrch, že Václav bol so svojou priateľkou Lenkou vo vzťahu neuveriteľných 23 rokov a teraz sa s ňou konečne oženil.

Václav sa na sociálnej sieti pochválil svojimi súčasnými fotkami, aj so svojou priateľkou Lenkou. A svojich fanúšikov dokonca potešil aj svadobnými fotkami. Pozrite, ako to pristalo jeho neveste. Ale niekdajšieho medika Venoša by ste v ňom márne hľadali.