Predstaviteľka Evík z trilógie Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová sa za takmer 40 rokov tak zmenila, že vyzerá celkom ako... Veď pozrite FOTO.

Keď začal režisér Jiří Troška nakrúcať prvá diel trilógie Slunce, seno..., nemala predstaviteľka strelenej Evík ani tridsať. Odvtedy uplynulo takmer štyridsať rokov, a tak je jasné, že sa vtedajšie hviezdy komédie za tie roky poriadne zmenili. A to platí tiež aj o Jaroslave Kretschmerovej, hoci ako sama herečka tvrdí, niekedy sa cíti, akoby mala tých tridsať, ako v čase, keď hrala Evík...

Jaryna, ako jej kolegovia zvyknú hovoriť, na komédiu nezanevrela ani po toľkých rokoch. A keď dostala ponuku účinkovať v muzikáli Slunce, seno, jahody, ktorý pre Karlínske divadlo v Prahe pripravoval okrem iných aj Ondřej Brzobohatý, potešila sa a s radosťou ju prijala. Ale je jasné, že na rolu Evík to už nebolo, predsa len, dnes má Jaroslava Kretschmerová už 66 rokov. Ušla sa jej teda rola "drbny Kelišovej" a určite tam zaznie aj legendárna hláška starej Kelišky: „Jestli kecám, ať se propadnu do západního Německa!“

Z bývalej partie prijal ponuku účinkovať v muzikáli aj Pavel Kikinčuk (62), ktorého si všetci pamätáme ako študenta Šimona Pláničku. Kdeže však tie časy sú... Aj ten už dnes vyzerá celkom inak, ako si ho pamätáme, a preto sa mu od tvorcov muzikálu ušla rola starého Škopka, manžela Škopkovej, v trilógii v podaní legendárnej Heleny Růžičkovej.

Jaroslava Kretschmerová je so svojou rolou aj s muzikálom celkom spokojná, chýba jej tam však jediný človek. Ak tipujete živočichára v podaní Jiřího Lábusa, tipujete správne. S tým si v trilógii "notovala" a je presvedčená, že by im to spolu fungovalo aj dnes...