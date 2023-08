Nebáli sa investovať do nehnuteľností.

S úspechom v profesionálnom svete športu prichádzajú aj veľké zárobky. Futbalisti, tenisti či hokejisti si dokážu zarobiť rozprávkové peniaze, no naložia s nimi rôzne. Niektorí žijú na plné obrátky a po kariére zrazu nemajú nič, iní myslia na budúcnosť a ešte počas úspechov sa rozhodnú investovať. To platí aj pre slovenské špičky. Viacerí sú majiteľmi krásnych sídiel, peniaze sa nebáli vložiť do objektov s historickou hodnotou ako sú kaštiele či zámočky, s ktorými mali veľké plány. No nie každému z nich sa to vyplatilo.

Marek Hamšík začal so svojimi podnikateľskými aktivitami už počas nedávno ukončenej aktívnej kariéry. Futbalová legenda slovenskej reprezentácie a talianskeho SSC Napoli spolu s otcom robili biznis hlavne v Banskej Bystrici a okolí, okrem viacerých budov investovali aj do priemyselného parku či úspešnej výstavby futbalovej akadémie. Marekiaro pred pár rokmi kúpil aj krásny kaštieľ v obci Vlkanová, budova pochádza zo 16. storočia.

S rekonštrukčnými prácami na kaštieli začali hneď po kúpe v roku 2019. Po ich ukončení by budova mala slúžiť ako priestor na svadby a podobné akcie, v kaštieli by hostia mohli aj prespať. K historickej budove by mala pribudnúť aj prístavba pre zázemie kuchyne a hlavnú sálu.