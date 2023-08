Stačilo málo a Vašo Patejdl mohol ešte žiť.

Plače celé Česko aj Slovensko. Kým Jožo Ráž sa vyše desať rokov vyhrážal odchodom zo scény, jeho celoživotný spolupútnik Vašo Patejdl sa do dôchodku nechystal. Len jedenásť dní pred smrťou pozýval fanúšikov na vianočné turné, dohadoval si spolupráce s inými muzikantmi a zvažoval, akým koncertom oslávi sedemdesiatku. Cez víkend šokoval obe krajiny ako nikdy predtým, hudobný génius, autor nesmrteľných hitov ako Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou, Zlodej slnečníc, Ja viem či Kaskadér, spevák, klávesista a skladateľ podľahol rakovine slinivky brušnej, známej aj ako pankreas. Všetko sa pritom zbehlo extrémne rýchlo.

Vašo, uber!

„Ahoj, Osky, je so mnou zle, umieram…“ oznámil aj muzikológovi Oskarovi Lehotskému, ktorého predstavoval známym ako jedného zo svojich najlepších priateľov. Zničený kamarát neskôr na sociálnej sieti zverejnil dojímavé vyznanie. „Keď si mi včera na obed zatelefonoval, aby si sa so mnou navždy rozlúčil, nechcel som tomu uveriť. Dúfal som, že je to len nejaký omyl a že to napokon bude dobré.“ Vašovým slovám nedokázal jeho priateľ uveriť. „Veď ešte pred tromi týždňami si vystupoval z môjho auta na bratislavskej hlavnej stanici a lúčili sme sa s tým, že o týždeň sa na tom istom mieste obligátne stretneme znovu. Nikomu v tej chvíli ani len nenapadlo, že sa vidíme naposledy.“



Posledný telefonát, ktorý sa udial len niekoľko hodín pred Vašovou smrťou, opísala aj ďalšia legenda z Elánu Jano Baláž. „Vedel som, že je veľmi zle,“ reagoval na kamarátovu smrť pre TASR.

„Nebol to blesk z jasného neba, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek,“ doplnil Baláž. Evidentne tiež zastáva názor, že šoubiznis musí napriek strate priateľa pokračovať aj naďalej. Zastihli sme ho totiž muzicírovať na mítingu istej politickej strany.



Zvukový režisér Jozef Krajčovič, jeden z najbližších Patejdlových celoživotných spolupracovníkov, nenachádzal slová. „Poviem úprimne, odplakal som si to. V sobotu ma to úplne položilo,“ priznal nám prerývaným hlasom. Spätne si uvedomoval, ako mohol zvrátiť hudobníkov osud. „Hovoril som mu: Vašo, uber, uber, uber! Vždy si toho veľa nakladal. Do vienka dostal vlastnosť, akú má málo ľudí – nič neflákal. Kým nebolo niečo dokonalé, robil do zomretia. Keby nešiel na stodesať, ale len na osemdesiat percent, ešte by tu bol.“



Obrovskému pracovnému nasadeniu pripisuje rýchly koniec geniálneho muzikanta aj jeho manželka, čerstvá vdova Miluše Patejdlová. „Môjho manžela zasiahla nečakane a predovšetkým úplne skryto veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progrese zákernej zhubnej diagnózy slinivky brušnej. Najprv o svojej chorobe vedel len Vašo a ja, následne jeho traja synovia. Verte, že na tak rýchly odchod nebol nikto z nás pripravený,“ oznámila s tým, že na onen svet sa pobral obklopený svojimi najbližšími.



Vašo Patejdl bol človek, ktorého mal v brandži každý rád. Komu z množstva kamarátov nestihol zavolať on, tomu sa po jeho smrti ozvala manažérka Elánu Karotka, ktorú o to vopred požiadal. Napokon sám hovorieval, že „s každým problémom sa musíme vyrovnať, patrí k životu rovnako ako radosti“.