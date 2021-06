Slávna Popoluška Libuše Šafránková (†68) bola krásna nielen navonok, ale aj vo svojom vnútri. Slová jej spovedníka, kňaza Jakuba Sadílka (42) hovoria za všetko...

Bez rozprávkovej Popolušky si už ani nevieme predstaviť Vianoce, a tak nečudo, že osud herečky Libušky Šafránkovej vždy zaujímal českých aj slovenských divákov. Manželka herca Josefa Abrháma však už nie je medzi živými, a tak fanúšikom dobre padne každé slovo o nej od tých, ktorí ju mali možnosť poznať bližšie.

Libuše Šafránková si niekoľko posledných rokov prechádzala skutočne ťažkým životným obdobím. Ochorela na rakovinu a pre chorobu prišla o časť pľúc. Obľúbená herečka sa stiahla z očí verejnosti, podstúpila náročnú liečbu, ktorá bola spočiatku úspešná, lekári ju však varovali, že choroba sa môže vrátiť. Oporou jej bol pochopiteľne manžel Josef Abrhám, za ktorého bola vydatá už 45 rokov, a tiež jej mladšia sestra Miroslava Šafránková, ktorá pomáhala s opatrovaním slávnej herečky.

Po prekonaní choroby Libuše Šafránková prestala prijímať pracovné ponuky a venovala sa predovšetkým svojej rodine, najmä vnúčatám. Hoci mala s manželom Josefom len jediného syna Josefa (44), ten ich obdaril rovno piatimi vnúčatami. S prvou manželkou má dvoch synov a s druhou dcéru a mladších synov dvojičky, takže slávna Popoluška sa rozhodne nenudila, a aj napriek chorobe sa tešila zo života a zo svojej rodiny.

Libuše Šafránková bola počas svojho aktívneho života pracovne veľmi vyťažená, v posledných rokoch to však mala inak. "Najdôležitejšie je mať radosť. Nenechať sa ničím zlomiť a brať život s nadsádzkou. A občas si spomenúť na rady našich babičiek. Neprepínať sa a striedať prácu a odpočinok. Než som si to uvedomila a začala sa podľa toho riadiť, trvalo to," priznala herečka, pre ktorú boli najdôležitejšie hodnoty zdravie, rodina a pohoda.

Posledných 7 rokoch života sa jej duchovnou oporou stal kňaz Jakub Sadílek, ktorý pôsobí v kostole sv. Anežky na Spořilove, kam Popoluška podľa jej syna Josefa rada chodievala posledných 30 rokov a kde sa bude konať aj posledná rozlúčka so slávnou herečkou. Kňaz Jakub Sadílek sa stal nielen jej spovedníkom, ale aj priateľom. Bol tiež jedným z tých, ktorí jej prišli zablahoželať k jej 68. narodeninám tesne pred odchodom do nemocnice na plánovanú operáciu.

Šafránkovej spovedník prezradil, že mu navždy zostane hlboko v srdci jej pohľad a úsmev. S Libuškou aj napriek jej chorobe, alebo možno práve aj kvôli nej riešili vážne otázky viery. A tak teraz to bude on, kto povedie zádušnú omšu za zosnulú herečku v kostole sv. Anežky. A hovoriť bude aj na následnom pohrebe v kruhu rodiny a blízkych priateľov. Verejnosť bude mať možnosť všetko sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom. O týždeň neskôr (2. júla) sa potom uskutoční zádušná omša a uloženie na cintoríne vo Šlapaniciach na Morave, kde sa herečka narodila. Libušku si jej spovedník Jakub Sadílek bude navždy pamätať ako šarmantnú dámu s hlbokou dušou, ktorá milovala svoju rodinu.