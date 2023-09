Lúčime sa s tebou a dozrieme na tvoj malý poklad, odkazujú do neba zastrelenej Lucii kolegyne

Len beznádej, nekonečný smútok a slzy! Z obrovskej tragédii v Čachticiach, kde vystrelená guľka zabila mamičku cez okno v kuchyni, sa nevedia spamätať mnohí. Jej kolegyne sa s ňou dojemne rozlúčili.

V nedeľu podvečer otriasla celými Čachticami hrôzostrašná tragédia. 30-ročnú Luciu zasiahol projektil po náhodnom výstrele počas manipulácie so zbraňou. Podľa medializovaných informácií mal 48-ročný expolicajt Patrik čistiť svoju poľovnícku guľovú zbraň. Tá však z doposiaľ presne nezistených príčin náhle vystrelila a cez okno zasiahla mladú ženu, ktorá v tom čase umývala riad v kuchyni. Lucia, ktorá pracovala ako učiteľka v škôlke, zraneniam na mieste podľahla. Po mamičke ostalo trojročné dievčatko. Polícia na mieste zadržala podozrivú osobu, s ktorou sú momentálne vykonávané procesné úkony.

Tragédia otriasla celým mestom, za mladou ženou plače nielen jej blízka rodina - manžel a dcéra, ale aj kolegyne zo škôlky, ktoré jej poslali srdcervúci odkaz do neba. Na sociálnej sieti Facebook sa za všetky rozlúčila kolegyňa Ivett, ktorá napísala srdcervúcu báseň a dojemné slová.

„Už žiadne slovo nenahradí to, čo vzal ti dnes náhle čas a nám zostáva smútok v duši. Lúčim sa s tebou milá naša Lucka za celý kolektív materskej školy, za všetky detičky, ktorým si rozdávala lásku a úsmev, za rodičov, ktorí zverili svoje deti do tvojich rúk a sľubujem ti, že s rovnakou láskou aj my dozrieme na tvoj malý poklad v našej škôlke. S láskou navždy v našich srdiečkach.“

