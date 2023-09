Chcela si zachovať čistú dušu. „Každý z nás je v živote neustále vystavovaný rôznym pokušeniam. Je len na nás, ako sa zachováme a či ostaneme verní svojim hodnotám.“

V roku 2010 Marína Erceg, v tom čase Georgievová, získala titul kráľovnej krásy a skvele Slovensko reprezentovala aj na svetovej súťaži. A dnes? Rodáčka z Banskej Bystrice sa vydala, porodila tri deti a žije a tvorí v Modre. Nie však hocijaké obrazy!

Stretli sme sa počas výstavy Sacroexpo, kde vystavovala svoje obrazy. Prezradila nám, že najprv jej učarovali ikony a neskôr sa začala venovať aj maľbe. Vytvorenie ikony je zdĺhavý proces, písala ich s láskou niekoľko rokov a väčšinu z nich darovala. „Sú vo svojej podstate modlitbou a píšu sa podľa kánonov, teda pravidiel. Sú to sakrálne obrazy, v ktorých je prepojené umenie s duchovnom. Ikona predstavuje Sväté písmo vyjadrené v obraze. Po čase som postupne zisťovala, že ikonografia je celá veda a má predovšetkým symbolický charakter. To znamená, že žiadne gesto ani farba nie sú náhodné a človeka majú priviesť k modlitbe,“ zasväcuje nás 31-ročná žena.

Kam smerujeme?

Miss Slovensko 2010 začala maľovať po narodení syna. „Mala som veľkú túžbu zachytiť na plátne matku s dieťaťom. Takto som sa dostala k ikonám,“ spomína pre PLUS 7 DNÍ. Ich písanie trvá dlho a vždy ich darovala. Teraz sa už najkrajšia Slovenka z roku 2010 venuje aj autorským obrazom. Význam jedného z nich, na ktorom je dieťa, ženy a Ježiš, nám objasnila slovami: „Maľovala som ho v čase, keď som sa zaoberala myšlienkami, kto sme, prečo sme tu a kam smerujeme. V strede sa nachádza chlapček v bielom a táto farba symbolizuje čistotu, nevinnosť a začiatok. V náručí ho držia ženy, lebo im dal Pán Boh dar privádzať na svet deti. Postupne však starneme a mali by sme dozrieť k múdrosti. Do obrazu som chcela zakomponovať aj muža a preto som zvolila podobu Ježiša, ktorý akoby držal celé ľudstvo v náručí, čo znamená, že Pán Boh nám nikdy nedá na plecia viac, ako sme schopní uniesť. Svätožiara v pozadí predstavuje duchovno, ktoré očami síce nevidíme, ale vieme, že existuje.“

Autorský obraz vyjadruje cyklus života. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Materstvom rozkvitla

Nebila sa jej viera so svetskou súťažou krásy Miss Slovensko? „Naopak, považujem to za výbornú skúsenosť, keďže som pochopila, že toto nie je tá správna cesta pre mňa a život, aký by som chcela viesť. Za túto skúsenosť som nesmierne vďačná, no túžila som po vnútornom, duchovnom a osobnostnom rozvoji. Mala som strach, že vo svete šoubiznisu by sa moja duša degradovala, nerozvíjala sa. Mám rada, keď veci majú zmysel, hodnotu, hlbšiu myšlienku, a preto bola pre mňa rodina to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Keď sa žena stane matkou, rozkvitne ako kvet, predovšetkým citovo.“ V Maríninom prípade to rozhodne platí.

Ako teda dokázala nepodľahnúť lákadlám veľkého sveta? „Myslím si, že už v mladom veku je veľmi dôležité zamyslieť sa a nastaviť si správne hodnoty, ktoré by nikdy nemali podliehať trendom. Ja som si chcela zachovať čistú dušu. Každý jeden z nás je v živote neustále vystavovaný rôznym pokušeniam, alebo výzvam, no je len na nás, ako sa zachováme a či ostaneme verní svojim hodnotám. Je dobré mať jasno v tom, čo chceme, ale rovnako aj v tom, čo rozhodne nechceme,“ dodáva pôvabná Marína.