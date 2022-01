Bývalá Štaidlova manželka Aňa odhalila identitu krásky, s ktorou sa chcel Ladislav Štaidl pôvodne oženiť ešte pred ňou. Budete pozerať, kto bola tá žena!

Muzikant Ladislav Štaild mal v živote viac žien, ale oženiť sa len s jednou, aspoň si to doteraz takmer všetci mysleli. Rok po smrti jeho brata Jiřího, ktorý tragicky zahynul pri autonehode, sa oženil s právničkou Annou Pleskotovou, ktorej nik nepovedal inakšie, ako Aňa. S Aňou mal Ladislav postupne tri deti, synov Jiřího a Jana a dcéru Karolínu.

Aňa však po svadbe ani náhodou nebola jedinou ženou v živote Ladislav Štaidla. Slávny muzikant zrejme potreboval mať okolo seba múzy, preto si ako milenky vyberal ženy z umeleckého prostredia. Všetky do radu pekne vymenoval vo svojej knihe Víno z hroznů. Jeho manželka to nemohla nevidieť, trpela a utrpenie kompenzovala alkoholom. Manželstvo sa na jej popud napokon skončilo rozvodom.

A teraz po rokoch pri odvysielaní dokumentu Karel vyplávala na povrch nová skutočnosť. Na jednej fotografii, odsnímanej vo filme sa objavil záber Karla Gotta z jeho účinkovania v Las Vegas. Na zábere, samozrejme, nechýbal ani Ladislav Štaidl, ktorý tam vystupoval spolu s ním. A pri ňom sa objavila krásna mladá tmavovláska, ktorú Láďa držal okolo ramena.

Ako prezradila exmanželka Ladislava Štaidla Aňa pre portál ahaonline.cz, po odvysielaní filmu jej volali kamaráti, či pri Láďovi stojí niekdajšia slávna modleka Twiggy. Pani Štaidlová záber okomentovala vcelku vtipne: „Môj budúci so svojou vtedajšou.“ Twiggy to však nebola, no Aňa Štaidlová odhalila identitu onej krásky.

Na zábere so Štaidlom bola totiž tanečnica Lisa Medfordová, ktorá s Gottom a Štaidlom v Las Vegas vystupovala. A bola to vraj láska ako hrom. Ladislav Štaidl poslal svojej mame do Prahy jej fotku a oznámil jej, že sa s Lisou chce oženiť. Lisa, ktorá bola v tom čase zadaná, sa kvôli nemu dokonca rozviedla. Zo svadby však napokon zišlo, Láďa Štaidl sa vrátil do Českoslovrenska a oženil sa s právničkou Annou. Zakrátko po svadbe sa im narodil prvý syn Jiří.