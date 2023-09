Žije na ulici, obklopený kadejakým „haraburdím“.

Hviezda-nehviezda, osud sa s nikým nemazná. Vie o tom svoje aj Lukáš Hoffmann (44), ktorého meno síce nie je v slovenskom šoubiznise až také známe, ale keď zbadáte tvár potetovaného a holohlavého svalnáča, hneď si spomeniete. Drsne pôsobiaci herec má za sebou drogovú a kriminálnu minulosť, ktorú dokázal zahodiť za hlavu.

Zahral si bachara v seriáli Odsúdené, Maslákovho pomocníka v niekdajšom najobľúbenejšom seriáli Panelák či v humoristickom sitcome Mafstory. Istý čas pracoval aj ako osobný šofér niekdajšieho generálneho riaditeľa TV JOJ Františka Borovského. Bol čistý dvanásť rokov, ale v roku 2018 opäť padol na dno, z ktorého sa zjavne nevyhrabal dodnes. Reportér PLUS 7 DNÍ ho pristihol pri bratislavskej čerpacej stanici, kde s kamarátom na trávniku skladali svoj „nazbieraný poklad“.

Nepoučiteľný

Roky abstinoval, nebral drogy ani nepil. Mal partnerku a tešil sa z dvoch synov, no dnes je opäť na ulici. Spred televíznych kamier sa Lukáš Hoffmann dostal rovno na ulicu a užívanie drog ho úplne odstavilo od pokojného rodinného života. My sme ho pristihli na Brnianskej ulici, kde si spolu s kamarátom sadli do trávy. Neoddychovali, ale niečo majstrovali. Vyzeralo to, akoby spájkovačkou opravovali nejakú elektroniku.

Medzi rozsypanými vecami, ku ktorým nevedno, ako prišli, bol notebook, mobily, okuliare, kolobežka, nejaká kozmetika i dámska kozmetická taštička, lieky, predlžovačky či nabíjačky, ktoré si doniesli v taške a ruksaku. Pri prvom pohľade na Hoffmanna by človek nepovedal, že je z neho bezdomovec. Mal oblečenú čiernu zimnú bundu, ktorá nepôsobila ošumelým dojmom, práve naopak. Z očí si neskladal slnečné okuliare a na ľavom zápästí svietili výrazné strieborné hodinky. Štátna polícia sa pri pánoch pred nami len zastavila. Lukáša s kamarátom muži zákona nezadržali ani im nezhabali veci.

Drogy, krádeže i väzenie

Z mizérie sa Lukáš Hoffmann dodnes nevyhrabal. Prvýkrát sedel vo väzení za vydieranie v roku 2003, neskôr uňho našli drogy, rok nato skončil za mrežami za vykradnutie auta a na krku mal aj 25 obvinení z iných trestných činov. „Boli to väčšinou malé priestupky, drobné krádeže z čias, keď som bol ešte závislý od drog. Dúfam, že už nepôjdem na súd. Som pripravený niesť za svoju minulosť plnú zodpovednosť,“ tvrdil v roku 2010. Prestal fajčiť, piť a začal žiť usporiadaným životom. „Robím aj osvetu v školách, kde na svojom životnom príbehu ukazujem, aké svinstvo sú drogy,“ dušoval sa pred rokmi Lukáš.

V roku 2018 sa však dostal späť. Skončil na ulici a hovorilo sa, že ho opäť dobehla závislosť. Hoffmann poriadne pochudol a vyzeral veľmi zničene. Bezhlavo sa ponevieral sám v centre Starého Mesta a prespával na lavičke na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Zradilo ho zdravie

V médiách otvorene vtedy priznal, čo ho zlomilo. „Posledných dvanásť rokov som tvrdo abstinoval. Nebral som drogy, nepil som nič, čo môže vyvolať akúkoľvek závislosť. Tým, že som veľa športoval, spôsoboval som si rôzne zranenia, ktoré sa mi stále obnovovali. No a stalo sa mi zase jedno, na chrbtici. Chodil som po lekároch, fyzioterapeutoch, ozdravných tréningoch. Vyhýbal som sa medikamentom, ale bolesť už bola taká neznesiteľná, že som bol nútený dať si lieky, ktoré sú pre závislého ohrozujúce. Vedel som, že možno sa mi závislosť znova spustí už po užití prvej tabletky, ale podľahol som,“ priznal pred piatimi rokmi. Na ulici ho ľudia stretávali vychudnutého, vyzeral ako troska jazdiaca na kolobežke, ktorú dodnes využíva.