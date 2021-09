Zo staršieho vnuka slávnej Bohdalky ostal každý v šoku: TO ako vyzerá?! Veď on je celkom ako...

Jiřina Bohdalová má od svojej jedinej dcéry Simony dvoch vnukov. Z toho staršieho však zostanete v šoku. Pozrite, ako vyzerá!

Dcéra Jiřiny Bohdalovej (90), herečka Simona Stašová (65), má za sebou dve nevydarené manželstvá a jeden osudový vzťah "bez papiera". Jedným z jej manželov bol dokonca večný princ z Popolušky Pavel Trávníček, ale veľká láska to zrejme nebola, keď Simona po rokoch len skonštatovala, že v reálnom živote sa s princom ťažko žije.

Svojich dvoch synov mala s inými dvomi mužmi. Skutočnú lásku pocítila k Talianovi Eusebiovi Ciccotimu a hercovi Pavlovi Skřípalovi. Z týchto svojich osudových vzťahov má synov Marka a Vojtu. Vzťahy však nevydržali, ale ona napriek tomu dúfa, že tá naozajstná láska na ňu ešte stále čaká. Simona je presvedčená o tom, že každému za život patria práve tri osudové lásky. "Dve osudové lásky sú otcovia mojich detí," tvrdí herečka. A pre toho tretieho jej stále zostávalo jedno voľné miesto.

Simone so synmi výrazne pomáhala jej slávna mama Bohdalka, ktorá nielenže dcéru s vnukmi pozývala na tradičné nedeľné obedy, ale vnukov zabezpečila aj po materiálnej stránke. Kúpila im dvojdom, ktorý dala celý zrekonštruovať, a tak je o dcériných potomkov postarané.

Slávna Bohdalka sa čas od času pri nejakej príležitosti so svojimi vnukmi zvykne objaviť aj v spoločnosti. Počas obdobia pandémie korony tých príležitostí nebolo až toľko, no teraz sa jedna exkluzívna našla. Jiřina prišla zagratulovať k 77. narodeninám hudobnému bossovi Františkovi Janečkovi a spoločnosť je okrem jej priateľa Ľubomíra Focka robil aj jej starší vnuk Marek Ciccotti. Toho spočiatku vôbec nikto nespoznal a keď prítomní zistili, že je to jej vnuk, zostali v nemom úžase. Pozrite si FOTO v GALÉRII, ako vyzerá!