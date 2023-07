Osamotená legenda Štefan Kvietik vyjavil svoje silné emócie.

Odkedy odišiel do hereckého dôchodku a na klinec zavesil aj kariéru v politike, vedie nenápadný život v ústraní. Roky vídame Štefana Kvietika (89) na verejnosti len pri výnimočných príležitostiach. Podľa posledných záberov sa umelec, ktorý budúci rok oslávi významné jubileum, takmer nemení.

Úvahy o návrate

Ikonického Pichandu z Tisícročnej včely či horala Pirina z Medenej veže sme stretli blízko jednej z bratislavských nemocníc. Zo záberov badať, že napriek zrelému veku sa mu podarilo udržať statnú a vzpriamenú postavu. „To ja len tak klamem telom,“ reaguje tradične na podobné lichôtky.



Fotoúlovok je o to vzácnejší, že Kvietik sa dávno vytratil z verejného života. Naposledy sme ho stretli ešte v roku 2019, keď prišiel do nitrianskeho Divadla Andreja Bagara v sprievode manželky Evy na obnovenú premiéru muzikálu Tisícročná včela. Keď vstúpil na javisko a zožal neutíchajúci aplauz, dojatý vyhlásil: „Nerobte mi to, lebo sa vrátim.“ Po ešte väčšom aplauze dodal: „Čas tak pokročil, že to už nemôže byť ani len úvaha, vízia, ani pravda.“



Sám herec akékoľvek pracovné ponuky roky odmieta. Ani keď ho tvorcovia oslovujú cez vnuka Matúša Kvietika, ktorý účinkoval v seriálových hitoch Sestričky, Oteckovia či Dunaj, k vašim službám. „Bolo to márne. Kvietikovci totiž majú jednu vec danú geneticky, a to, že sú veľmi tvrdohlaví,“ podotkol junior v minulosti.

Všetko je už preč

Matúšovu kariéru, či už v televízii, alebo divadle, sleduje dedo údajne mimoriadne pozorne, no vrásky na tvári mu musí robiť ďalší potomok. Hercov syn, finančník Martin Kvietik čelí ako jeden z hlavných podozrivých obžalobe v korupčnej kauze Dobytkár. Okrem toho umelca s pribúdajúcim vekom čoraz častejšie prepadá nostalgia.



„Keď vidím krásny film alebo dobré divadlo, vzdychnem si, keby som bol medzi nimi,“ povedal nám naposledy. „Keby som len bol medzi nimi. Herectvo je nádherné prekliatie. Keď sledujem staré filmy, opäť sa aspoň takto stretávam s ľuďmi, mojimi priateľmi, s ktorými som na nich pracoval. A je mi strašne smutno. Stane sa, že naďabím na scénu, kde je nás deväť, a uvedomím si, že živý z nich som už len ja. Všetko je už preč. Taký je život, nič sa nedá robiť,“ uzavrel.

