Studenková sa pochválila koláčom, no ľudia si v kuchyni všimli niečo iné: Je to vôbec možné?

Zdena Studenková dovolila nazrieť do svojej kuchyne. Pozrite, čo ukázala...

Zdena Studenková (66) so svojím partnerom Braňom Kostkom (49) už roky býva v byte na bratislavskej Kolibe. Je to lukratívna a zároveň príjemná lokalita, preto kým žila Zdenina mama, aj tej zaobstarala na staré kolená ďalší byt neďaleko nej. Zdenu teší, že k bytu má aj terasu, kde je naozaj vo svojom živle, má tak aj kúsok prírody, kadečo si tam sadí, pestuje, postrekuje...

No Zdeniným kráľovstvom je aj kuchyňa, v ktorej vyvára a vypeká dobroty pre seba a pre jej partnera Braňa. Zdena je povestná svojím kuchárskym umením, napokon pred pár rokmi napísala aj niekoľko kuchárskych kníh. Zdena si potrpí na kvalitu, preto jej kuchyňa je nielen praktická, ale aj z kvalitných luxusne vyzerajúcich materiálov. Napríklad pracovná doska je zo žuly a Zdena si pochvaľuje jej odolnosť, môže na ňu položiť aj čokoľvek horúce a žiadna pohroma nehrozí.

Hoci je kuchyňa skôr Zdeniným kráľovstvom, zdá sa, že jej do umenia piecť dobroty začína "fušovať" aj jej partner Braňo Kostka. Ten sa na sociálnej sieti pochválil, že pred časom upiekol hrnčekový koláč, síce so Zdeninou pomocou, ale aj to sa ráta.

Okrem receptu na koláč však Zdena odhalila aj kadečo iné, napríkald úžasný výhľad, aký má z okna svojho kráľovstva, ale to nebolo všetko. Na stene má totiž jednu vzácnu fotku, pozrite v GALÉRII. Keď ju zbadáte, pomyslíte si, že to už ani nemôže byť pravda...