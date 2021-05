Markéta Konvičková sa pochválila spoločnou fotkou s mamou, jednu vec si všetci všimli. Bude takto raz vyzerať aj ona s dcérou Amálkou?

Bývalá SuperStaristka Markéta Konvičková sa už pár mesiacov teší z vytúženej dcéry a nevie sa dočkať, až z jej úst po prvý raz začuje slovo mama. Sama si ešte stále zvyká na ten skvelý pocit, že jej bolo dopriate stať sa mamou, keďže to spočiatku nevyzeralo nádejne. Markéte diagnostikovali nádor na vaječníku, podrobila sa operácii a liečbe, a tak fakt, že sa jej po tom všetkom podarilo priviesť na svet dieťa, sa rovná malému zázraku.

Markéta svoju dcéru neskrýva, rada podelí o rodinné fotografie aj na sociálnej sieti, a tak majú fanúšikovia možnosť "meditovať" nad tým, na koho že sa to dieťa podobá viac, na mamu, či na tatka. Keďže s jej snúbencom Reném sú však obaja dosť podobné typy, majú to dosť ťažké a zväčša sa to skončí remízou.

Teraz však Markéta zverejnila na sociálnej sieti spoločnú fotku nielen so svojou dcérou Amálkou, ale aj so svojou mamou a všetkým padla sánka. Poniektorí fanúšikovia si spočiatku mysleli, že Markéta použila iba "zostarujúcu" aplikáciu, ktorá jej pridala zopár vrások navyše. Až potom uverili, že to nie je Markéta, ani jej sestra, ale jej mama. Teraz je už jasné, ako raz bude vyzerať Markéta aj jej céra Amálka, až vyrastie a dospeje, veď pozrite FOTO v GALÉRII.