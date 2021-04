SuperStaristka Konvičková ukázala dcéru, z jej tváre nespustíte zrak: To ako vyzerá to dieťa?!

Bývalá SuperStaristka Markéta Konvičková (26) sa spolu so svojím partnerom Reném už 7 mesiacov teší z dcéry Amálky. To, že sa speváčke pošťastilo mať dieťa, sa rovná malému zázraku, najmä po tom, ako jej našli nádor na vaječníku. Markéta je však bojovníčka, a tak sa napokon všetko v jej živote obrátilo na dobré. S partnerom Reném sa im podarilo dokončiť vysnívaný dom, stihli sa už aj presťahovať a užívajú si rodinný život v trojici. Jediné, čo im k šťastiu chýba, je svadba, ale aj na tu raz dôjde...

V období pandémie korony by aj tak nejaká väčšia svadba s rodinou a priateľmi neprichádzala do úvahy, tak ju nechávajú na "lepšie časy". Keďže René pracuje ako pilot, Markéta pomerne veľa času trávi len sama s dcérou, a zväčša je zavretá v ich dome, alebo si doprajú len prechádzky do prírody vo dvojici s Amálkou. A tak nečudo, že Markéta už potrebovala zmenu. A tá prišla, keď jej René nečakane dostal v práci 10 dní voľna. Situáciu hneď využili a...

Konvičková s partnerom, tak ako mnoho iných prominentných Čechov v tomto čase, sa rozhodli vycestovať na dovolenku na Tenerife. Je tam relatívne bezpečne, ľudia tam pokojne môžu chodiť do kaviarní, pulzuje tam život, hoci aj tam sa dodržiavajú opatrenia. Navyše tam nie zase až tak horúco, čiže ideálne miesto na dovolenku aj s malým dieťaťom.

No keď Markéta ukázala na sociálnej sieti fotky svojej dcéry Amálky, mnohé fanúšičky nevedeli od jej tváre odtrhnúť oči. Väčšina z nich písala, aká je malá rozkošná, jedny tvrdili, že je celá po mame, druhé zase, že je celý tato, ale našla sa aj sledovateľka, ktorá svojím názorom na malú Amálku všetkých odrovnala. Pozrite si fotky Amálky v GALÉRII, aj názor sledovateľky... Sila, čo poviete?