Argentínska operná hviezda José Cura vystúpila na Slovensku. Svetoznámy spevák nás šokoval.

José Cura (60) je svetoznámy argentínsky tenor, ktorý už roky žije v Madride. Počas kariéry precestoval celý svet a nedávno vystúpil aj v Bratislave na podujatí s názvom Symfónia umenia. V relácií NAOSTRO poodhalil aj svoje súkromie.

"Som 40 rokov na scéne a bez veľkej podpory by to nešlo. Bez toho by obrazne povedané rastlina nevyrástla. Môžete byť výborným jazdcom na koni, ale na to potrebujete koňa. Bez neho to nejde. Ak máte koňa, čo vás vyhodí zo sedla, tak vás nerešpektuje. Jeden bez druhého neviete existovať,“ povedal o svojom svetovom úspechu známy tenor. Cura funguje aj ako dirigent, režisér a skladateľ.



Počas rozhovoru prehovoril aj o svojom peknom manželstve. "V mojom prípade, mám veľké šťastie. Som šťastný muž. Ako povedal Paul Newman. Nepatrím do šoubiznisu, lebo som vydatý za jednu ženu 40 rokov,“ priznala operná hviezda. „Nie je to typické pre môj biznis. Svoju ženu som stretol v roku 1979. A stále sme spolu. Dokonca sme spolu aj šťastní,“ dodal spokojne.



Cura priznal, že jeho práca je náročná. Neustále sa presúva po celom svete, nie však ako turista. Zo sveta pozná len hotely a drahé reštaurácie. Napriek tomu tvrdí, že mu osud doprial. "Mám 60 rokov a stal som sa starým otcom. Mám skvelú rodinu, som ženatý s jednou ženou 40 rokov. Som zdravý. Pokiaľ viem, nie som zlý človek ani čudný muž. Zažil som v živote krásne časy, takže vo všeobecnosti mám úžasný život. Nemám sa na čo sťažovať,“ vraví otvorene.



Na svoju bohatú kariéru je pyšný. "V mojej kariére som nikdy nič nevzdal. Nezľavil som z kvality, z peňazí, skrátka z ničoho. So mnou je to jednoduché. Urobíme kontrakt, urobíme skvelú šou a vypredáme sálu. Zoberiem si svoj šek a poviem, že sa vidíme nabudúce. Nerobím zákulisné ťahy a ani intrigy. To ma nerobí len šťastným, ale aj hrdým človekom,“ dodal na záver.