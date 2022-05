Povedala čistú pravdu! Aha, čo odhalila svokra Daniely Christovej o sebe a o svojej svatke Ivane Christovej, pozrite FOTO!

Ivana Christová sa už vyše roka teší zo svojej zatiaľ jedinej vnučky Zoje. Z dievčatka však má radosť nielen Ivana a jej rodina, ale aj rodina Zojinho tatka Miloša Zajíčka. A vyzerá to tak, že z malej Zoje bude kočka! Christovej vnučka Zoja mala po kom zdediť dobré gény. Jej babku Ivanu Christovú pozná každý, ale pozrite, ako vyzerá jej babka Silvia z otcovej strany!

Malej Zoji sudičky pri narodení nadelili nielen sympatických rodičov, ale aj krásne a šarmantné staré mamy. No staré... To je až hriech napísať, keď uvidíte, ako obidve dámy vyzerajú. Ivanu Christovú pozná každý, a tá je stále krásna, a hlavne nie je stará. A čo tá druhá babka, teda svokra Daniely Zajíčkovej Christovej a teda Ivanina svatka? Veď pozrite FOTO v GALÉRII!

Ivana Christová sa totiž nedávno pochválila spoločnou fotkou zo salónu, v ktorom jej Silvia Zajíčková riešila účes. "Silvi, ďakujem za nádherný čas s v tvojom salóne, úžasné vlasy a krásny relax," napísala spokojná Ivana k spoločným fotkám.

Dámam to na fotkách spolu ozaj pristalo, obe vyzerali naozaj perfektne. Silvia Zajíčková Ivane kompliment oplatila: "Ivanka, ja Ti ďakujem za perfektne strávený čas s tebou... a inak ako babky fakt nevyzeráme..." dodala ešte pobavene a mala stopercentnú pravdu. A k jej názoru sa pridala aj Ivanina mama Otília, ktorá k ich spoločnej fotke tiež so smajlíkom pripísala: "A že babičky..." Veď pozrite v FOTO v GALÉRII, ako obidve, Ivana aj Sivia vyzerajú. To že sú babičky?!