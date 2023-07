Pôsobili ako dokonalý pár. Po samovražde majiteľa Petra Clinik Tomáša Řehořeka vyplávali na povrch nové informácie. Podľa jeho synovca, manželka Petra klame. Za všetkým vraj bol rozvod.

Český šoubiznis zasiahla správa o samovražde majiteľa estetickej kliniky Tomáša Řehořeka (†44). Do Petra Clinic chodili známe hviezdy českého šoubiznisu od Vémolovcov, Jandovcov, Martina Dejdara, či Lucky Vondráčkovej. Za náhlou a tragickou samovraždou známeho podnikateľa vraj boli psychické problémy. Teraz však vyplávali na povrch nové skutočnosti.



Redakcii Expres.cz sa ozval synovec známeho podnikateľa. Adam tvrdí, že Tomáš sa s manželkou Petrou rozvádzal a jeho žena o všetkom vedome klame. "Boli v rozvodovom konaní a v deň samovraždy prebehlo rozhodnutie,“ tvrdí rodina Tomáša Řehořeka.



"Manžel spáchal samovraždu. Nezaznamenala som žiadne signály, z ktorých by som mohla tento úmysel odvodiť,“ uviedla Petra Řehořeková pre Blesk.cz. Synovec zosnulého podnikateľa Adam Burda však tvrdí, že vdova vedome klame.



"Máme s ňou nahratý telefonický rozhovor, kde vyvracia informácie, ktoré poskytla. Nepochybne to potvrdia aj ďalší rodinní príslušníci. Pokiaľ veci neuvedie na správnu mieru, začneme ich vypúšťať von my,“ pohrozil údajný synovec.

Vo svojich obvineniach pokračuje aj ďalej. "Petra sa so správou o Tomášovej smrti ani nenamáhala podeliť s jeho najbližšou rodinou, teda jeho maminkou a sestrou. Museli sme sa túto smutnú správu dozvedieť od lekára a jej príbuzných,“ dodáva mladý muž s tým, že vdova má aj podnikateľov list na rozlúčku.



Pred mesiacom sa vraj mala podeliť so svojou príbuznou s tým, že Tomáš hovoril o samovražde. "Zjavne s tým nič neurobila,“ tvrdí synovec, podľa ktorého sa prominentná dvojica rozvádzala.



"Boli v rozvodovom konaní a v deň samovraždy prebehlo rozhodnutie. Petra nechcela dopriať svojmu mužovi ani dôstojnú rozlúčku a súhlasila až po našom nátlaku. Do tej doby nám chcela len doniesť urnu. Ako dôvod uviedla záujem médií, ktoré pravdepodobne sama kontaktovala,“ povedal rodinný príslušník na záver.