Dáda Patrasová to s Felixom Slováčkom nikdy nemala ľahké, ale teraz zostala z jeho slov v ako obarená.

Felix Slováček sa nikdy netajil tým, že k životu potrebuje pekné ženy, a aj si ich prítomnosť dopriaval, a to aj počas manželstva s Dagmar. Tá to s ním nikdy nemala ľahké, a obzvlášť posledných sedem rokov bolo pre ňu naozaj ťažkých. Kým dovtedy Felix svoje "bokovky" držal v tajnosti, s tou poslednou, Luciou Gelemovou sa verejne chválil a brával ju so sebou do spoločnosti namiesto Dády. Tej neostávalo iné, len sa obrniť hrošou kožou, pokiaľ sa nechcela rozvádzať.

Pred pár mesiacmi však dvojica na počudovanie všetkých ohlásila koniec vzťahu. Dôvody boli celkom racionálne. Lucie chcela od Felixa rozvod a dieťa, a Felix na staré kolená už zrejme chcel len svätý pokoj, lebo púšťať sa tesne pred osemdesiatkou do rozvodu, delenia majetku, zakladania novej rodiny a nedajbože plodenia potomka pre neho neprichádzalo do úvahy. Takže odvtedy obaja svorne tvrdili, že je medzi nimi koniec, sú už len dobrí priatelia a Felix dokonca tvrdil, že k Lucii má teraz vzťah už len ako k dcére.

Lenže nedávno, všetkých prekvapila správa, že Felix náhle skončil v nemocnici v Písku v Južných Čechách, kam sa vybral na výlet so svojou bývalou milenkou Gelemovou. Počas cesty mu prišlo zle, a tak ho Lucie rýchlo dopravila do nemocnice. Tam mu urobili všemožné testy a zistili, že prekonal ľahšiu "mrtvičku".

Celá rodina bola hneď na nohách, v nemocnici ho okrem Lucie Gelemovej, ktorá za ním chodievala denne, navštívila aj dcéra René z prvého manželstva a chystali sa za ním aj dcéra Anička so synom Felixom. Ich návštevu odmietol, že sa im kvôli polhodinke neoplatí cestovať poldruha hodiny tam a späť. Sľúbil im, že si spoločné chvíle vynahradia, až sa vráti z nemocnice domov. Starosti o Felixa si robila aj jeho zákonitá manželka Dáda, ktorá sa za ním chcela tiež vybrať do nemocnice. Felix však odmietol a to, čo Dáde odkázal, musela ešte dlho predýchavať, veď čítajte!