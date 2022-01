To že je bývalá Miss World? Poníženú Kuchařovú nespoznáte, tak ju zničil rozchod s Brzobohatym. A to nie je všetko.

Keď sa prevalilo, že Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý idú od seba, bol to šok. Ako pár si Ondřej a Taťána získali množstvo fanúšikov. Tým sa vôbec nechcelo veriť, že správy o ich rozchode sú pravdivé. Je to však naozaj tak, aktuálne už dvojica nie je spolu... Ondřej sa mal dokonca odsťahovať z ich spoločného bytu a našiel si už aj nové bývanie. A keby len to. Muzikant si už za Kuchařovú našiel náhradu. Pozrite, kto je tá žena, FOTO v GALÉRII!



Pravdou je, že Kuchařová už pred časom priznala, že počas pandémie korony mali s Ondrom občas ponorku aj krízové okamihy, ale tým si v tomto období prešlo mnoho párov. Verila, že čo je zdravé, to pretrvá. No problémy vo vzťahu najsexi českého párika boli zrejme vážnejšie, než sa zdalo. Dokonca mali spolu chodiť k psychoterapeutovi, aby manželstvo zachránili, no nepodarilo sa.

Brzobohatý si teda už žije svoj život. A Kuchařová? Tá sa o tom, že Ondřej už má inú, mala dozvedieť z médií. Bol to pre ňu vraj šok, keďže ešte v lete pri piatom výročí ich sobáša obnovovali manželský sľub. Po týchto nových správach sa Táňa teda definitívne rozhodla pre rozvod. A že je z celej situácie zničená, o tom svedčia zábery, ktoré sa podarilo nafotiť fotografom českého Blesku. Nuž, Táni nie je čo závidieť.

Kuchařová je stále aktívna na sociálnych sieťach. Hoci je bývalou Miss World, momentálne jej hlavnou obživou je zrejme práca influencerky, a reklamu robí naozaj kadečomu, od jogurtov, cez oblečenie, obuv až po toaleťák. Zrejme si nemôže príliš vyberať, ak chce prežiť, keďže je už bez partnera. Zo zdá sa, že fanúšikovia jej zachovali priazeň aj naďalej, ženy jej vyjadrujú podporu a muži stále obdivujú jej krásu. Všetci si však všimli, že jej fotky sú akési smutnejšie, ale tak ani nečudo... Snáď sa však v blízkej budúcnosti všetko na dobré obráti.