Ani sa nechce veriť, že Zuzana Plačková kedysi vyzerala takto, veď pozrite jej dávne fotky!

Zuzana Plačková (30) vždy túžila po tom, aby sa zviditeľnila, ale asi netušila, že sa jej raz podarí aj takýmto spôsobom. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ju totiž spolu s jej manželom Reném a ďalšími trinástimi osobami obvinila v rámci protidrogovej akcie na západe Slovenska. Pritom zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu. Zuzana tvrdí, že je v tom nevinne, a stihla fanúšikom odkázať, aby si dávali pozor, s kým sa stretávajú, lebo môžu byť potom hodení do jedného vreca s určitými ľuďmi. Ani o tom nemusia vedieť...

Rodáčka z Kysúc sa skúšala zviditeľniť už v rannej mladosti, a bola pre to ochotná urobiť čokoľvek. V roku 2012 sa prihlásila do súťaže Hotel Paradise. Kedysi síce vyhlasovala, že do porna by nikdy nešla, ale na jeseň roku 2013 sa objavila na českej stránke, ktorá práve takéto služby ponúka. Išlo o stránku czechcasting.com., kde nielenže odhaľuje na fotografiách všetky časti svojho tela, ale poskytuje záujemcom aj šteklivé video.

O ďalší rok sa zviditeľnila v šou Nákupné maniačky, kde sa objavila po boku vtedy mega populárnej Nory Mojsejovej, dnes Kaberheľovej. Vtedy bola Zuzana ešte blondínka. Odvtedy sa však veľa zmenilo nielen v Zuzaninom živote, ale aj na jej zovňajšku. Dnes ju registrujeme ako tmavovlásku, ale vďaka plastickým operáciám, ktoré sama priznáva, má aj celkom inú tvár, je z nej dnes celkom iný človek, ktorý s tou pôvodnou Zuzanou nemá takmer nič spoločné. Pozrite si FOTO v GALÉRII, ako vyzerala Zuzana, keď bola ešte len obyčajným dievčaťom z Kysúc.