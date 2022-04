Dagmar Havlová si súkromie stráži, ale teraz sa pochválila takou fotkou, že z nej všetci ostali paf...

Dagmar Havlová asi zastavila čas. Na to, že o rok oslávi okrúhlu sedemdesiatku, vyzerá viac než dobre. Plné pery, tvár takmer bez vrások a hladké čelo by jej mohla závidieť väčšina tridsiatničiek. Bývalá česká prvá dáma tvrdí, že sú za tým dobré gény a aj obyčajná bravčová masť, ktorou si vraj zvykne natierať pleť. Odborníci to vidia trochu inak...

Podľa nich pani Dagmar pravidelne chodí na botulotoxínové injekcie, ktoré dokážu vyhladiť vrásky na čele, pri koreni nosa, pri vonkajších očných kútikoch a redukovať vrásky na krku. Facelifting však podľa špičkového plastického chirurga Jana Měšťáka nepodstúpila. "Takmer s istotou to môžem vylúčiť. Pani Dagmar podľa môjho úsudku patrí k tým piatim percentám žien, ktoré nemajú genetickú dispozíciu k ochabnutiu tváre. Takáto žena môže byť krásna v päťdesiatke, šesťdesiatke, ale aj v osemdesiatke. A samozrejme môže vyzerať skutočne aj o desať až dvadsať rokov mladšie, než naozaj je."

