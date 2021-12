Tá si to vedela zariadiť! Aha, čo má Lucie Vondráčková v novom dvojdome: To by ste aj vy brali

Lucie Vondráčková urobila za minulosťou hrubú čiaru a teraz si zariadila nové bývanie podľa svojich predstáv. Ten pohľad stojí za to!

Lucie Vondráčková po rozvode s Tomášom Plekancom získala ich spoločný byt na pražských Kavčích Horách. Toho sa krátko po majetkovom vyrovnaní zbavila a kúpila pre seba a svojich synov dva staršie domy. Viacerí vtedy gúľali očami, či urobila dobre, predsa len, tie domy už čosi pamätali a prerábať staré nie je vždy ideálne.

Lucie sa však zjavne nezľakla. Sama mala nejaké predstavy, ale neváhala sa ani opýtať svojich fanúšikov na sociálnej sieti, na čo by si mala pri prerábke dať pozor. A keďže Lucie má početnú fanúšikovskú základňu, a to aj na sociálnych sieťach, s radami sa priam vrece roztrhlo. Lucie sa mala o čo oprieť a určite sa to prejavilo aj na výsledku.

Speváčka priznala, že okrem herectva a spevu ju zaujíma aj dizajn. A teraz sa na sociálnej sieti pochválila záberom viac než luxusným. Lucie k fotke s veľkolepo riešeným interiérom pripísala: "Interiéry... láska moja... čo nesmie chýbať u vás doma?" Fanúšikovia ju hneď zahrnuli obdivnými komentármi, taký interiér by bral každý, veď pozrite! Lucie ešte zmienila, že pri takomto stole sa skvelo pracuje, dobre sa pri ňom čítajú nové texty či vymýšľajú nové projekty. Neuviedla síce, že je to konkrétne u nej doma, ale ak áno, tak si to tam zariadila naozaj parádne.

Pri prerábke Lucie stavila na prírodné maeriály a prípadne dala šetrne zrenovovať staré pôvodné veci v dome. Oživila drevený krov v centrálnej miestnosti, zachovala tehlové obloženie, drevená je aj podlaha a všetko vybavenie je z prírodných materiálov. Zachovala aj pôjd, kde si urobila relaxačnú zónu. Nechýba tam hojdačka alebo kovové zdobenie. Všetky nápady sú z jej hlavy, ale realizáciu už nechala na profesionálnych firmách. A výsledok? No hotová rozprávka., veď pozrite!