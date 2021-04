Tá si to vedela zariadiť! Dáda Patrasová ukázala, ako si žije v honosnej vile: Veď tam má aj...

Tá si žije! Dagmar Patrasová ukázala svoje kráľovstvo, pozrite ten okázalý luxus!

Herečka, speváčka a moderátorka Dagmar Patrasová si spolu so svojím manželom Felixom Slováčkom ešte v polovici osemdesiatych rokov obstarali honosnú vilu na pražských Vinohradoch. Hoci sa trojposchodová vila nachádza hneď vedľa križovatky, na rozľahlom pozemku je nádherná záhrada s terasou a s krbom. Z horného poschodia sa zase ponúka nádherný výhľad na Prahu. Vila už na pohľad pôsobí honosne, a to nielen zvonku, ale ja zvnútra, veď sa pozrite, ako to tam vyzerá.

Hovorí sa, že Felix Slováček vilu získal po lekárovi, ktorý v polovici osemdesiatych rokov emigroval. V každom prípade si ju potom s Dádou zariadili na svoj obraz a vskutku luxusne. Dagmar, ktorá v detstve vyrastala spolu s tromi súrodencami v byte 2 + 1, kde nemala ani vlastnú izbu, teraz dokáže veľkorysosť vily oceniť. Hoci teraz už má vo vile aj "vlastnú izbu", jej najobľúbenejšie miesta sú izba s pianom, terasa a najmä kuchyňa.

Keďže Dagmar má povesť vynikajúcej kuchárky, je jasné, že jej kráľovstvom vo vile je práve kuchyňa, a tá je v celom dome vari najdrahšia. Dáda priznala, že dokopy ich vyšla približne na milión českých korún a kombinuje sa v nej rustikálny štýl s modernými spotrebičmi. Dagmar si vybrala bielu kuchynskú linku, ktorá celý priestor ešte viac zväčšuje a presvetľuje.

Je jasné, že vila po toľkých rokoch už potrebuje rekonštrukciu, keďže dnes už existujú modernejšie technológie na udržiavanie domu v dobrej "kondícii". A hoci to v posledných rokoch majú s jej manželom Felixom Slováčkom trochu divoké v tom zmysle, že domáci pán sa odsťahoval k mladej milenke, s rekonštrukciou vily sa Dáde predsa len rozhodol pomôcť. Takto už stihli vynoviť kúpeľňu, ďalšie časti domu sú zatiaľ ešte len v pláne.