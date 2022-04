Tá si to vie zariadiť! Simona Krainová ukázala nový domov, padne vám sánka: Hotový raj na zemi!

Simona Krainová urobila životné rozhodnutie. S celou rodinou sa presťahovala rovno do raja, veď pozrite foto.

Prostoreká Simona Krainová na sociálnej sieti pomerne často čelila závistlivým komentárom. Poniektorým jej fanúšičkám prekážalo, že sa podľa nich nevie vyrovnať s pribúdajúcimi rokmi a neustále si musí dokazovať, akú dokonalú postavu má a ako skvelo vyzerá.

Ďalším zase prekážal jej životný štýl. Nepozdávalo sa im, že stále cestuje. Nedávno totiž Simona bola najprv s mužom na detoxikačnom pobyte, neskôr s celou rodinou na Maledivách a teraz je už nejaký ten piatok v Dominikánskej republike. Sledovateľkám prekáža, že jej synovia nechodia do školy. Nemajú tak podľa nich stálych kamarátov a Simona ich takto pripravuje o detstvo. Dokonca sa začali zaujímať, z čoho vlastne jej rodina žije, keď len dovolenkujú...

Nuž, silná nálož a Simona na to aj zvykla patrične reagovať. Buď takéto komentátre rovno vymazala, alebo odpovedala pomerne štipľavo. Viaceré Simonine spriaznené fanúšičky jej vtedy rovno napísali, že by určite urobila lepšie, keby sa do Česka vôbec nevracala, aby nemusela čeliť takýmto závistlivým útokom, na čo Simona na prekvapenie mnohých poznamenala, že už sa na tom pracuje.

Nedávno Simona všetkým oznámila šokujúcu správu. Rozhodla sa opustiť Česko a s rodinou sa plánuje usadiť v Dominikánskej republike.Tam sa pred časom usadila aj iná česká topmodelka Petra Němcová s manželom a synom, a tiež sa tam cíti veľmi dobre. Simona sa na sociálnej sieti podelila so zábermi z ich nového domova, a naozaj to tam vyzerá ako v raji, veď pozrite FOTO v GALÉRII.