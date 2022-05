Tá to zabila! Zuzana Plačková natrela Jasminu Alagič: Odhalila o nej, že... To myslela vážne?

Tie dve sa museli dlho hľadať, kým sa našli...

Zuzana Plačková a Jasmina Alagič sa netaja tým, že sú kamarátky a ich rodiny taktiež. Dokopy ich dal spoločný biznis. Napokon, o podnikaní na sociálnej sieti vedia obidve svoje, tak sa rozhodli spojiť sily. A zdá sa, že ich biznis neprekazila ani oná kauza, keď Zuzanu pre drogy vyšetrovala polícia. Už bezprostredne po nej sa Jasmina na adresu Zuzany vyjadrovala veľmi opatrne. „Celý život všetkým ľuďom bez rozdielu prajem len to, čo si zaslúžia na základe vlastných činov,“ napísala vtedy Jasmina na svoju sociálnu sieť, keď na ňu jej sledovatelia naliehali, aby sa vyjadrila, keďže sa s Plačkovou kamaráti.

A kamarátstvo pokračuje aj naďalej. Pred časom sa obidve sa nahodili do rovnakých outfitov, svojim sledovateľkám totiž predstavili darček vhodný na Valentína, srdiečkovú legínovú súpravu. No spája ich nielen biznis, spolu so svojimi partnermi strávili aj dovolenku v Dubaji.

Zuzana si užíva tehotenstvo a čas pre seba, kým ešte nemá dieťa, lebo vie, že potom ho pre seba až tak veľa mať nebude, aspoň v začiatkoch. A o ten sa zvykne podeliť aj s kamarátkou Jasminou. Tú nedávno tiež "riešili", či nie je znova tehotná, na čo sa Jasmina, samozrejme, ohradila. A pravda bude zrejme niekde inde. Keď sa nedávno Zuzana podelila o spoločnú fotku s Jasminou, svoju kamrátku totiž takto natrela, veď pozrite FOTO v GALÉRII!