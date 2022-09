Tá vyrástla! Aha, ako sa zmenila Plekancova dcéra, FOTO: A malý Oliver? Veď on je celkom ako...

Z Plekancovej dcéry Leontýny bude riadna kočka, až bude veľká. Pozrite, ako sa zmenila, a tie jej oči...

Doma to majú veselé. Exmanžel Lucie Vondráčkovej, hokejista Tomáš Plekanec spolu s jeho druhou manželkou, bývalou tenistkou Luciou Šafářovou vychovávajú spoločné deti, dcéru Leontýnu a syna Olivera. V striedavej starostlivosti majú aj oboch synov z Plekancovho prvého manželstva.

Všetky deti si v každom prípade užívajú. Nedávno Tomáš zverejnil fotku so všetkými štyrmi potomkami, ktorí sú jeho najväčším bohatstvom. "Tak dúfam, že táto partička zostane rovnakou partičkou navždy," napísal hrdý tatko k fotke. A Lucie Šafářová zase k fotke, na ktorej je ovešaná Leontýnkou a Oliverom napísala: "Moje lásky... už chápem plne tú vetu: Jedno dieťa, žiadne dieťa! Rozhodne sa nenudíme, že @tomasplekanec?"

Tomáš a Lucie ako športovci žijú aktívnym životom, a k pohybu vedú aj svoje deti, dokonca aj tie najmenšie. S Leontýnkou a Oliverom sa vybrali do Tatier a absolvovali s nimi túry po horách. Oliver si krásu Tatier užíval iba v nosiči, zato Leontýnka už poskakovala po skalách ako kamzík.

A Tatry si užívala ja jej mama Lucie, ktorá zaspomínala na dávne časy: "Už je to veľa rokov, čo som v Tatrách robila kondičné prípravy! Veľmi sa to tu zmenilo, veľa nových vecí vyrástlo a pre mňa bolo krásne zaspomínať, kde som všade potila krv! Vtedy to boli výstupy na Teryho chatu, teraz s deťmi na chrbte k plesám a vodopádom..."