Niet jej pomoci! Gottova dcéra Dominika bola kedysi celkom pekná baba, ale dnes? Pozrite, ako sa v tom Fínsku zmenila, veď už vyzerá ako...

Karel Gott by z nej asi nemal príliš radosť. Najstaršia Slávikova dcéra síce svojmu otcovi pred smrťou sľúbila, že si dá život do poriadku, ale... Nie žeby to neskúšala, či sa nesnažila niečo zmeniť, ale tak "po svojom" v štýle slon v porceláne...

Po smrti Karla Gotta sa plánovala rozviesť a usadiť sa v Česku, bola tu však každému na očiach, čo jej príliš nevyhovovalo. A peniaze sa jej tiež nehrnuli, slávne priezvisko k tomu nestačilo. Pre svoje nie príliš šťastné počiny, akým bolo napríklad dodatočné domáhanie sa dedičstva po otcovi a súdny spor s vdovou Ivanou, či vydanie kontroverzných kníh o jej otcovi, sa od nej tí, ktorí by jej mohli pomôcť nejaké peniaze získať, skôr odvrátili.

Dominika sa teda rozhodla vrátiť späť k manželovi do Fínska. Bola tam síce len pár mesiacov, ale... Už keď odchádzala vlani na jar z Prahy, mala výraznú nadváhu, a teraz je to ešte horšie. Už sa objemom pomaly začína rovnať svojmu manželovi Timovi. Nuž, lieky v kombinácii s alkoholom robia svoje...

Po takmer trištvrte roku Dominika opäť zavítala do Prahy, tentoraz predstaviť song venovaný jej otcovi, v ktorom aj sama účinkuje. Objavili sa aj špekulácie, že sa Dominika chce opäť vrátiť do Česka, no tie rázne odmietla. A po nie príliš lichotivých reakciách na jej klip sa tu určite nebude chcieť nejako dlho zdržiavať. Nuž, nemá to ľahké. Kým žil jej otec, držal nad ňou ochrannú ruku a podporoval ju, teraz už to nemá kto robiť. A, žiaľ, nikto jej nedal dobrý základ do života, aby sa o seba dokázala postarať aj sama. A tak sú tie jej snahy o čokoľvek skôr takým potácaním sa. Vždy, keď sa Dominika po čase "objaví na scéne", všetci čakajú, čo z toho zase bude... Smutné!