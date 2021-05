Tá si žije! Arabela Jana Nagyová má pri nemeckom manželovi všetko, jedno vám hneď udrie do očí

Pozrite, v akom dome žije princezná Arabela so svojím nemeckým manželom.

Mladá herečka Jana Nagyová mala pred rokmi našliapnuté na slušnú kariéru, no v súkromí sa jej to trochu zamotalo. Po prvý raz sa vydávala ako 22-ročná za Mira Kuboviča, s ktorým mala dcéru Janu. Manželstvo sa však skončilo rozvodom, najmä pre mužov alkoholizmus. Po nejakom čase sa vydala nemeckého podnikateľa Haralda Schlegela, ktorý sa stal otcom jej druhého dieťaťa – syna Haralda. Presťahovali sa spolu do Prahy, ale ani toto manželstvo nevydržalo.

Hovorí sa, že do tretice všetko dobré! Princezná Arabela Jana Nagyová našla svoje šťastie pri treťom manželovi a nepotrebovala k tomu ani čarovný prsteň. Už počas rozchodu s druhým manželom sa Jana zoznámila s ďalším Nemcom Tonim Pulmom. Z jeho strany to bola láska, Jana v čase rozchodu s predchádzajúcim manželom nemala na nový vzťah ani pomyslenie. Napokon sa predsa len ako 41-ročná vydala a porodila svoje tretie dieťa, dcéru Sophie Emmu. S tretím manželom konečne našla šťastie, vlani oslávili 20. výročie spoločného života.

Jana býva so svojím tretím manželom v Nemecku, v útulnom dome v Krefelde. Ako pred časom priznala, keďže jej podnikanie nevyšlo a momentálne je už dôchodkyňa so smiešne nízkym dôchodkom, živí ju manžel. Ale oni dvaja sa našli, žijú si naozaj spokojne, čo vidno aj z fotografií, ktorá Jana zdieľa na sociálnej sieti. Jana sa v živote riadi oným známym: "Kto má zdravie, pokoj, chleba, ten má všetko, čo mu treba!!!❣️"

Jediné, čo Jane chýba k šťastiu, sú jej deti, ktoré sa už osamostatnili a odišli z domu. "Tak ako chýbajú dnes naše deti nám, tak budeme chýbať my jedného dňa im..... viem, o čom hovorím ☀️🖤☀️," napísala na sociálnej sieti Jana, ktorej tento rok v januári zomrela milovaná mama.