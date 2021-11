Dara Rolins vie, čo je pekné. Svojich fanúšikov zvykne potešiť aj takýmito luxusnými zábermi.

Dara Rolins už pekných pár rokov žije v dome za Prahou, ktorý si dala postaviť presne podľa svojich predstáv a potrieb, aby sa v ňom cítila pohodlne a príjemne. Dom začala stavať pred rokmi, ešte v začiatkoch vzťahu s Rytmusom, a keďže si toto miesto obľúbila, po ich rozchode svojho bývalého radšej vyplatila, aby mohla zostať bývať na mieste, kde sa cíti dobre.

Dom momentálne Dara obýva spolu s dcérou Laurou a majú tam všetko uspôsobené tak, aby sa tam cítili pohodlne a príjemne. Dara tu a tam fanúšikom poodhalí, ako to u nich doma vyzerá. Centrom ich domu je kuchyňa spojená s jedálňou a pracovňou. Tu Dara pripravuje zdravé maškrty pre seba aj pre dcéru, ale tu si aj zvykne zacvičiť svoju obľúbenú jogu.

Keďže Dara býva mimo mesta, navyše blízko lesa, môže si dopriať relax jednak prechádzkami do prírody, ale stačí jej len vyjsť si do záhrady plnej stromov a kríkov, aj to je balzam pre dušu, veď pozrite FOTO! Je tam krásne v každom ročnom období.