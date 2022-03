Tá sa zmenila! Žilková ukázala nové FOTO dcéry Korduly, to že je ona? Kam sa na ňu hrabe Agáta!

Môže byť na ňu pyšná. Veronike Žilkovej rastie z najmladšej dcéry Korduly ozajstná kočka, a pritom...

Veronika Žilková má veľkú rodinu, z troch manželstiev má štyri deti, o to piate, syna Melichara, prišla, keď mal len niečo vyše polroka. Hoci sa popri svojich deťoch rozhodne nestíhala nudiť, a to vždy aj pracovala, ďalšie dve deti si vzala do pestúnskej starostlivosti. Najstaršie a najmladšie z jej potomkov sú dcéry, ostatní sú synovia.

Vari najznámejšia z jej detí je jej najstaršia dcéra Agáta Hanychová, ktorá vždy vedela okolo seba rozvíriť hladinu, najmä svojimi vzťahmi. Tých mala zopár pred manželstvom s Jakubom Prachařom, a po rozvode s ním tiež "nezaháľa". Svojej mame však urobila radosť dvomi vnúčatami, dnes už desaťročným Kryšpínom Dopitom a štvorročnou Miou Prachařovou.

Najmladšia dcéra Veroniky Žilkovej Kordula bola v detstve okuliarnaté dievčatko, ale zdá sa, že z toho vyrástla. Kordula má momentálne 16 rokov, navštevuje školu jazdectva v Chuchli a je jasné, že v tomto veku nemá záujem fotiť sa s rodičmi. A už vôbec netúži po tom, aby sa napríklad jej mama chválila na sociálnej sieti jej fotkami.

Teraz však na radosť Veronikiných fanúšikov privolila. Nedávno bola Kordula dosť chorá, vytrápil ju covid. Teraz si však užíva prítomnosť oboch rodičov, teda nielen mamy Veroniky, ale aj otca Martina Stropnického, ktorý je veľvyslancom v Izraeli. Spolu s mamou Veronikou si na pár dní urobili výlet do Izraela, a tak pri tej príležitosti dovolila mame, aby na sociálnej sieti zverejnila ich spoločnú fotku, a dobre urobila. Pozrite, aká kočka z nej už vyrástla!

Z Korduly je už ozaj pekná mladá slečna, pokojne by sa uživila aj ako modelka. Lenže jej najstaršia sestra Agáta Hanychová, ktorá o modelingu vie svoje, jej takúto kariéru neodporúča ani náhodou. Podľa Agáty bude omnoho lepšie, keď Kordula vyštuduje nejakú dobrú medzinárodnú školu, napríklad v Izraeli, a nie aby skončila ako "priblblá" modelka. Nuž, Agáta asi vie, o čom hovorí...