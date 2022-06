Charlotte Gottová vyrástla do krásy, a čo Nelly? Budete žasnúť, ako sa tá zmenila, veď pozrite!

Po smrti Karla Gotta (†80) sa pohľady jeho fanúšikov upínajú na jeho rodinu, manželku Ivanu (46) a dcéry Charlotte Ellu (16) a Nelly Sofiu (14). Najväčšia pozornosť sa upriamila asi na Charlotte, a ani nečudo. Po svojom slávnom otcovi zdedila nielen podobu, ale aj spevácky talent. Už počas života Krala Gotta s ním vstupovala na jeho koncertoch a ako darček k jej trinástym narodeninám s ňou naspieval spoločnú pieseň Srdce nehasnou, ktorá za tri roky zaznamenala 71 miliónov pozretí. Ivana Gottových fanúšikov potešila aj videom z koncertu , kde si spoločne zaspievali pieseň Zvonky štěstí, ktorú božský Kája pred rokmi naspieval s Darinkou Rolincovou.

O tom, že Charlotte Gottová má talent, svojho času prehovoril aj hitmaker Michal David (61), ktorý ju ešte ako dieťa obsadil do muzikálu Matta Hari. Podľa neho, keby nemala talent, priezvisko Gottová by jej k role v jeho muzikáli rozhodne nepomohlo. A tak všetkých potešilo, keď vdova Ivana oznámila, že medzi účinkujúcimi na koncerte Pocta Karlu Gottovi bude práve aj Charlotte. Fanúšikovia boli z toho vo vytržení. Charlotte Gottová zaspievala spolu s Darou Rolins (49)Zvonky štěstí, ktoré zvykla spievať spolu so svojím otcom na jeho koncertoch počas jeho života.

Charlotte bola na koncerte Pocta Karlu Gottovi za hviezdu, a čo jej mladšia sestra Nelly? Hoci to spočiatku tak nevyzeralo, aj tá sa na koncerte objavila a Karel by z nich mal radosť. Pohľad na Gottove "holky" na koncerte Pocta Karlu Gottovi vzbudzoval radosť aj dojatie. Z malých dievčat rastú krásne slečny a ozaj sú jedna krajšia ako druhá, hoci každá je iná. Jedna čierna, druhá blondína... Ale tak to u Gotta vždy chodilo... Aj u jeho prvých dvoch dcér, Dominiky a Lucie to tak bolo, staršia Dominika je tmavovláska, mladšia Lucie Blondínka. A dokonca aj u jeho vnukov, keď starší Vojtěch je tmavovlasý a podobu pobral aj po dedovi, kým mladší Jan je blond.

S fotkami z koncertu sa na sociálnej sieti pochválila aj samotná Charlotte, ktorá k nim pripísala dojímavé slová: "Bolo mi cťou vystupovať na pocte môjmu oteckovi v O2 aréne❤️," a k textu pripojila takéto srdiečko. A vďaku za možnosť účinkovať na tomto koncerte vyjadril aj mladý český spevák Adam Mišík, keď na svojom účte na sociálnej sieti zverejnil fotku Charlotte a Nelly z koncertu a k nej pripísal: „Mladosť vpred! Máme za sebou dva koncerty v O2 aréne, kde som mal tú česť si zaspievať Majstrovu pieseň. Ďakujem veľmi Ivane, že ma pozvala, a dokonca mi požičala aj Karlov náramok pre šťastie. Tiež veľmi ďakujem Anne C. Rekua, že mi ušila košeľu, presne takú, akú mal Majster v klipe. Moje srdce jasá,“ vyznal sa Adam zo svojich pocitov.

