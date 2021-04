Tak sa dočkala! Vdove Ivane sa začína nový život, ale... Gotta by to nepotešilo: Čo sa stalo?

Trvalo to, ale vdova Ivana Gottová sa konečne dočkala.

Po smrti Karla Gotta sa vdova Ivana stiahla z očí verejnosti, aby mohla v pokoji smútiť. Zároveň chcela ten čas využiť na prípravu podujatí a projektov, ktorými by dôstojne pripomenula pamiatku jej zosnulého manžela. Už počas života Karla Gotta sa stihol nakrútiť materiál na celovečerný dokument s názvom Karel, ktorý už mal aj predpremiéru. Rovnako Karel Gott stihol dokončiť rukopis autobiografickej knihy a v neposlednom rade boli pripravené dva spomienkové koncerty na Karla Gotta.

Karty však, tak ako všetkým ľuďom, zamiešala pandémia korony, a tak slávnostná premiéra filmu musela byť odložená. Vydanie knihy sa tiež posunulo, pretože Ivana ešte našla ďalšie vzácne fotografie a dokumenty, ktoré by bolo škoda nezahrnúť do autobiografickej knihy o Karlovi Gottovi. A koncerty sa museli opäť odložiť, keďže momentálne nie je množné, aby sa ľudia zhromažďovali v takom veľkom počte a ťažko sa dá odhadnúť, kedy to bude možné.

Ivana navyše musela čeliť aj problémom v súkromnom živote, hoci zrejme najlepšou reakciou bolo práve to, že sa k reakcii nedala vyprovokovať. Keď sa necelé tri mesiace po smrti Karla Gotta vrátila do Česka jeho najstaršia dcéra Dominika, bolo jasné, že bude veselo. Vzťah Ivany a Dominiky nikdy nebol ideálny, čo je pochopiteľné, "macocha" a nevlastná dcéra málokedy majú k sebe blízko.

V prípade Ivany a Dominiky to bolo horšie ešte aj kvôli tomu, že Dominika svojím životným štýlom spôsobovala vrásky na čele svojmu otcovi, a tak je jasné, že Ivana sa snažila chorého manžela, nielen pred Dominikou, chrániť. A, samozrejme, kameňom úrazu sa stal aj majetok po Karlovi Gottovi. Je pravda, že vdova Ivana "zhrabla" takmer všetko pre seba a pre svoje dve dcéry, ale na druhej strane, Dominika by práve vďaka svojmu životnému štýlu dokázala Gottov majetok, ktorý prácne nadobudol počas celého svojho života, veľmi ľahko a rýchlo rozhádzať.

Vdova Ivana o mediálnu pozornosť na rozdiel od Dominiky momentálne nestojí, a tak sa rozhodla na Dominikine počiny radšej nereagovať, aby ešte viac neprilievala olej do ohňa. Teraz sa však aj v jej živote obracia karta k lepšiemu a na túto zmenu sa už určite veľmi teší, ale jej zosnulý muž by z toho asi radosť nemal. Pozrite v GALÉRII, čo sa udialo v živote Ivany Gottovej.