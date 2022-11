Tak predsa? Aha, čo čaká Agátu so Soukupom, prehovorili známe ženy: TO sa nebude ľahko čítať!

Agáta si Soukupa "poistila" tehotenstvom, ale aká budúcnosť ich nakoniec čaká?

Keď sa Agáta Hanychová dala dokopy s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom, bolo ich všade plno. Nielenže plnili stránky médií, ale aj oni dvaja celkom radi prezentovali svoj vzťah na sociálnych sieťach. Agáta si dokonca Soukupa poistila, keď krátko po začiatku vzťahu otehotnela. O tom, v ktorom týždni tehotenstva momentálne je, zahmlieva, ale veľkosť jej bruška svedčí o tom, že už je to dosť dlho... Lenže potom sa však zrazu Jaromír akoby z Agátinho života vytratil. Čo sa vlastne deje? Agáta teraz prehovorila, no nielen ona...

V ostatnom období sa čoraz častejšie objavujú otázky o tom, či mediálne prepieraný párik je ešte vôbec spolu. Agáta totiž pred časom náhle skončila v nemocnici, a tak aj ich spoločný program Agáta Jaromíra Soukupa skončila v podstate zo dňa na deň. Agáta sa našťastie zakrátko z nemocnice vrátila domov, bábätko je vraj v poriadku, no program so Sokupom už nepokračuje. O tom, že Agáta kontakt so Soukupom zatiaľ neprerušila, svedčí aj fakt, že na na TV Barrandov má nový program s názvom Holčičky. No Soukup stále nikde.

Agáta teraz prehovorila o tom, ako to teda spolu majú. Svojich fanúšikov upokojila, že sú stále spolu, ale Jaromír mal nehodu na bicykli. Skončil v nemocnici so škaredo zranenou rukou a podrobil sa pomerne náročnej operácii. Agáta skonštatovala, že si vymenili nemocnice a postele, a teraz sa na oplátku bude o neho starať ona. V každom prípade však ticho okolo ich vzťahu je čudné, a preto dve známe ženy, veštkyňa a kartárka, teraz prehovorili o tom, aká budúcnosť čaká vzťah známej dvojice.