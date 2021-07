Aká je pravda o rozchode Moniky Bagárovej a Makhmuda Muradova? Prehovorila sestra! A pekne zostra!

Keď sa Monika Bagárová dala dokopy s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom, spôsobila svojim priaznivcom síce menší šok, ale ona bola so svojím výberom maximálne spokojná. Makhmuda poznala už dlhšie, nebola to láska na prvý pohľad, ich vzťah sa rodil postupne, ale napokon dospela k záveru, že je to muž, ktorý by mohol byť otcom jej dieťaťa.

Monika na svoju novú lásku spievala samé chvály. Podľa nej, hoci je to tvrdý bojovník, vie byť romantický. Navyše je rodinne založený a vždy ochotný pomôcť iným. Monika sa vyznala, že jej s ním je krásne a priala by si, aby už boli spolu navždy. Netrvalo dlho, a zariadili si spoločný dom, do ktorého sa im narodila dcéra Rumia.

Speváčka nedávno prezradila, že život s profesionálnym športovcom nie je vždy idylka. Makhmud často cestuje, a ona zostáva s dcérou sama. No keď je doma, je to ešte hrošie. Ako profesionál trénuje dvakrát denne, aj v nedeľu, a tak Monika denne len perie a perie prepotené športové oblečenie. Ale teraz už ani to nie. Makhmuda je v poslednom období čoraz zriedkavejšie vidieť spolu s jeho dievčatami Monikou a Rumiou.

Najmä Monikiní fanúšikovia nadobudli pocit, že sa ich cesty rozišli... Monika má toho teraz viac než dosť, začal pracovný kolotoč okolo nového ročníka SuperStar, do toho má kopec povinností v súvislosti so starostlivosťou o dcéru Rumiu a Makhmud je kto vie kde... Monika na zvedavé otázky fanúšikov príliš nereaguje, a tak sa jej sestra Natálie rozhodla konečne povedať pravdu. A servítky si pred ústa nedávala, veď pozrite v GALÉRII!