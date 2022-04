Tak predsa! Stropnický konečne priznal novú milenku, ale aha, kto je to, FOTO: To je ozaj gól!

Je za tým iná! Žilková sa rozvádzať nechce, ale predsa len to bola pravda, že za rozpadom jej rodiny je Stropnického nová milenka. On je vážne zaťažený na... Veď pozrite FOTO, kto je tá žena!

Veronika Žilková musí mať posledných pár týždňov pocit, že sa jej sníva. A rozhodne to nie je príjemný sen. Pred pár týždňami jej stále ešte manžel Martin Stropnický oznámil, že ich vzťah už nemá budúcnosť, lebo ju nemiluje, a chce sa teda rozviesť. Pán, ktorý zastáva post českého veľvyslanca v Tel Avive v Izraeli, jej správu týkajúcu sa ich manželstva a budúcnosti oznámil e-mailom po predchádzajúcej vcelku príjemnej spoločnej dovolenke. Nuž, skutočne rozchod na úrovni...

Zjavne je to však štýl Martina Stropnického, lebo presne takto sa rozišiel aj so svojou prvou manželkou Luciou Stropnickou. Tá sa nedávno dokonca vzdala priezviska Stropnická a vrátila sa k svojmu dievčenskému priezvisku Borovcová (Lucie je dcéra známeho českého textára Zdeňka Borovca). Stropnický navyše v e-maili nezabudol zdôrazniť, že prípadný nový vzťah je dôsledkom toho, že Žilkovú už nemiluje, a nie príčinou krachu ich manželstva (veď nech sa Žilková trápi tým, kde urobila chybu, a nie že problém je v tom, že sa pán veľvyslanec zahľadel inde...).

Ako to už v takýchto prípadoch býva, našla sa "dobrá duša", ktorá Žilkovej nezištne prezradila, koľká v tomto prípade bije... Bývalá pracovníčka českej ambasády v Tel Avive totiž mala prezradiť, že na scéne sa objavila iná. Ako uvádza český portál blesk.cz, mladá žena menom Markéta Horňáková, ktorá na veľvyslanectve v Tel Avive pracuje v pozícii konzulárnej referentky, má byť už tri roky Stropnického milenkou. Už počas jeho nástupu do funkcie veľvyslanca v Tel Avive pred štyrmi rokmi mala hlásať, že Stropnického rozvedie. Dokonca sa na to medzi kolegami na veľvyslanectve mali robiť stávky. Ich súčasný vzťah má byť verejným tajomstvom...

Veronika Žilková pre český portál blesk.cz potvrdila, že o novej milenke ju pred pár dňami informoval sám Martin Stropnický s tým, že Žilkovú požiadal, aby to pre médiá nekomentovala. Povráva sa, že mladá milenka a zároveň kolegyňa Stropnického je častým hosťom v sídle veľvyslanca, kde podľa bezpečnostných pravidiel by mala bývať len veľvyslancova rodina. To však Veronika Žilková, ktorá v rezidencii na veľvyslanectve má spolu s dcérou Kordulou ešte svoje osobné veci, radšej komentovať ani nechcela... Podľa nej je to predovšetkým záležitosť zamestnávateľa jej manžela.