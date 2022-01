Tak predsa to o Prachařovi bola pravda? Aha, pri čom ho pristihli so Sarou! Agáta neklamala!

Jakub Prachař a Sara Sandeva vyzerajú ako zaľúbené hrdličky, ale aha, pri čom ich pristihli!

Keď sa Prachař dal dokopy s mladou kolegyňou, s ktorou spolu účinkovali v českom seriáli Dvojka na zabití, všetci mu nový vzťah priali. Sara Sandeva je nielen pekná, ale navyše má presne to, čo Agáte Hanychovej chýbalo, vkus, spôsoby...

Spočiatku, pochopiteľne, nový párik so svojím vzťahom nešiel hneď na bubon, ale potom sa spolu objavili na filmovom festivale v Karlových Varoch. Aj tu sa síce držali "na uzde", no keď zverejnili zopár nenápadných fotiek na sociálnej sieti, bolo všetkým jasné, že patria k sebe.

Povráva sa, že dvojica spočiatku svoj vzťah tajila aj kvôli Prachařovej ex Agáte Hanychovej, ktorá nebola nadšená z Jakubovej novej známosti. Pravdou však je, že Jakub sa už stihol zoznámiť aj s celou Sarinou rodinou, otcom Antoniom a mamou Slobodankou, ako aj jej mladším bratom Teom.

Zaľúbené hrdličky si takto teda spolu už niekoľko mesiacov hrkútajú, ale Agáta vie o Jakubovi svoje. Nedávno síce priznala, že bol z jej bývalých partnerov najlepší, ale to nič nemení na tom, že to medzi nimi bolo a aj je stále dusné. Keď sa rozchádzali, všetci kládli vinu za ich rozchod viac Agáte, ktorá mala byť Jakubovi opakovane neverná, no jej kamarátka prezradila, že od Agáty vie, aký je Jakub v skutočnosti, a že si Agáta pri ňom vytrpela svoje. A nedávno Jakuba a Sáru pristihol svedok v situácii, ktorá vyzerala všelijako, a len sa tým potvrdili slová Agáty o Jakubovi.