Sú to už tri roky, čo tu Karel Gott nie je. Zdá sa však, že vdove Ivane konečne svitá na lepšie časy. Konečne sa dočkala...

Vdova Ivana Gottová sa po smrti svojho muža stiahla z očí verejnosti, a ak aj dala o sebe vedieť, vždy to bolo spojené s počinmi, ktoré pripomínali pamiatku jej zosnulého manžela. Tak to bolo pri vydaní knihy Má cesta za štěstím, pri uvedení dokumentárneho filmu Karel či pri spomienkových koncertoch Pocta Karlu Gottovi. Fanúšikovia Karla Gotta ocenili, že týmito počinmi nedovolí, aby sa na Maestra zabudlo. A keď sa na podujatiach objavili aj ich spoločné dcéry Charlotte Ella a Nelly Sofie, z ktorých sú už slečny, boli nadšení.

Ivana teda celé toto obdobie v tichosti pracovala na projektoch, ktoré začal ešte za svojho života Karel Gott a ktoré ona doviedla do úspešného konca. V práci sa jej darilo, v súkromí to však až taká sláva nebola. Jednak bola na všetko sama, bez opory milovaného muža, a jednak ju určite dosť znechucovali problémy s Gottovou najstaršou dcérou Dominikou, ktorá o svojom slávnom otcovi a ich rodine poskytovala citlivé súkromné informácie. Vdova Ivana na to síce verejne nereagovala a kontaktu s Dominkou sa vyhýbala, ale určite to pre ňu nebolo príjemné.

Teraz však vdova Ivana môže tieto starosti zahodiť za hlavu. Zdá sa, že jej konečne svitá na lepšie časy a ona sa na túto zmenu už určite veľmi teší. Môže za to tento človek, pozrite FOTO v GALÉRII. Navyše, z tohto by mal určite radosť aj samotný Karel Gott.