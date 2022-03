Tak to je gól! Sukničkár Stropnický mal okrem prvej ženy a Žilkovej aj túto slávnu herečku FOTO

Ten sa nezdá! Ešte stále manžela herečky Veroniky Žilkovej Martina Stropnického zjavne priťahuje rovnaký typ žien. Neuveríte, ktorá slávna herečka bola jeho milenkou! Pozrite si FOTO!

Veronika Žilková to svojmu ešte stále zákonitému manželovi Martinovi Stropnickému poriadne natrela. Keď sa prevalilo, že sa s ňou chce rozviesť, lebo ju už nemiluje, čo jej mal oznámiť e-mailom, začala „páliť ostrými“ a vôbec ho nešetrila. Až jej to začali vyčítať aj poniektoré jej fanúšičky, podľa ktorých ozajstná dáma by nemala prať špinavú bielizeň na verejnosti.

Herečka ešte v knihe Deľte dvomi však naznačila, že z jej v poradí tretieho manžela Martina Stropnického vôbec nebol nadšený jej otec. A zrejme ho odhadol celkom dobre. Považoval ho totiž za slabocha, a spôsob, akým Stropnický Žilkovej oznámil, že je medzi nimi koniec, tiež o niečom vypovedá... Čo sa týka žien, má Stropnický zaujímavú minulosť a zjavne ho priťahuje stále rovnaký typ žien. Jeho prvá a druhá manželka vyzerajú, akoby ich jedna mater mala, a to ste ešte nevideli jeho bývalú milenku...

Pred manželstvom s Veronikou Žilkovou bol totiž Martin Stropnický ženatý s dcérou českého textára Zdeňka Borovca Luciou. S tou sa oženil v roku 1980 a mali spolu syna Matěja. Po ôsmich rokoch sa však manželstvo rozpadlo, lebo Stropnický sa zahľadel do hereckej kolegyne, ktorá bola vtedy tak isto vydatá a kvôli Stropnickému sa aj rozviedla.

Milencom však nový vzťah vydržal len asi dva roky. Stropnický sa vrátil k svojej exmanželke Lucii, s ktorou sa znova oženil a na svet prišli postupne ich dve dcéry Anna a Františka. Slávna herečka, ktorá bola dva roky milenkou Stropnického, sa taktiež vrátila k svojmu bývalému manželovi, s ktorým už predtým mala dvoch synov, a tiež sa znova vzali. No kým slávna herečka potom zostala so svojím manželom až do jeho smrti v roku 2017, Stropnický sa so svojou manželkou Luciou aj po druhý raz rozviedol a oženil sa s Veronikou Žilkovou, s ktorou má dcéru Kordulu. Lenže ako nasvedčujú udalosti posledných dní, aj toto manželstvo sa zrejme tiež skončí rozvodom...