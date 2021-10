Tak to je husté! Vdova Ivana odhalila, s čím sa Gott nechválil: Vážne je to pravda? TU je dôkaz

Ivana Gottová vyzradila o svojom mužovi niečo, čím prekvapila jeho fanúšikov. Toto že je naozaj pravda?

Karel Gott všetkým chýba, najviac samozrejme jeho rodine. Hoci sa vdova Ivana po jeho smrti na dva roky stiahla do ústrania, v súkromí akoby stále bola s Karlom Gottom, keďže ten čas venovala dokončeniu dokumentárneho filmu Karle a tiež aj autobiografickej knihy Má cesta za štěstím.

Fanúšikovia Karla Gotta na svoj idol nezabudli ani náhodou, a tak sú teraz vďační za každú informáciu o ňom, či už v podobe zmienenej knihy alebo filmu, prípadne iných informácií, ktoré zvykne Ivana Gottová zverejňovať či už na oficiálnej stránke alebo na sociálnej sieti.

Radosť má aj Ivana. Čakala, že kniha aj film urobia fanúšikom Karla Gotta radosť, ale že bude ohlas až taký, to ju príjemne prekvapilo. Ľudia chodia na Gotta tentoraz síce do kina, ale predstavenie sa zvyčajne končí potleskom tak, ako to bývalo počas jeho koncertov.