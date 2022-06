Tak to je sila! Svedectvo turistov o dovolenke Patrasovej a Slováčka: Budete sa za hlavu chytať

Za dobrotu na žobrotu? Felix Slováček chcel byť k svoje žene ústretový, teraz si môže búchať hlavu...

Dagmar Patrasová má zjavne väčší problém, než si je ochotná pripustiť. Hoci sa pred časom jej zákonitý manžel po siedmich rokoch rozišiel s milenkou Luciou Gelemovou a vrátil sa k Dáde domov, až také šťastie sa zrejme nekoná. Dáda po jeho návrate síce vyzerala byť šťastná, no jedným dychom hneď dodávala, že tých posledných sedem rokov, ale ani tie predchádzajúce nevery sa len tak zabudnúť nedajú...

Felix Slováček sa už roky snaží nasmerovať svoju ženbu na liečenie, ale inak sa tvári v duchu - ja nič, ja muzikant, akoby on nemal podiel na tom, v akom stave sa dnes Dáda po tých rokoch súžitia s ním nachádza. A tak hoci ho práve na jeho narodeniny Dáda opäť raz vytočila, keď nabúrala ich luxusné auto a potom odmietla dychovú skúšku na alkohol, rozhodol sa ju „vziať na milosť."

Po narodeninách si Felix doprial spoločnú dovolenku so synom, dcérou a vnukmi, Dádu však "za trest" za škandál s búračkou nechal doma. Tá sa potom po prvý raz od nehody objavila na verejnosti na pohrebe Josefa Abrháma, s ktorým si zahrala v kultovom filme Vrchní, prchni!. Od kamarátky však Felix a Dáda dostali ponuku na dovolenku v Tunisku, a tak sa Felix rozhodol, že pôjdu. Sú tam s nimi aj ďalší Felixovi kamaráti, napríklad Jiří Krampol, ktorý si pred časom tiež užil svoje s manželkou závislou od alkoholu. A dopadlo to tragicky, alkohol jej podlomil zdravie do tej miery, že jeho Hanka tu už nie je...

Ak však Felix čakal, že spoločná dovolenka ich vzťah zlepí a spolu si užijú pokojné chvíle oddychu, veľmi sa mýlil. Redakcii českého magazínu Aha! sa ozvali z hotela v Tunisku, kde sú ubytovaní aj Felix Slováček s Dádou Patrasovou a priateľmi, českí turisti, ktorí poskytli nie príliš príjemné svedectvo o pobyte prominentných manželov, veď prečítajte si v pokračovaní článku na ďalšej strane.