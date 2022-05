Tak vyzerala? Jiřina Bohdalová v čase, keď sa vydávala za svojho prvého muža, FOTO: To snáď nie

Každý vie, ako vyzerá Jiřina Bohdalová dnes, ale aha, aká bola v mladosti, keď sa vydávala za otca svojej jedinej dcéry Simony!

Keď sa Jiřina Bohdalová vydávala za Radka Brzobohatého, bola už slávna herečka a mala takmer štyridsať rokov. Radek Brzobohatý bol jej osudovou láskou. Brali sa 6. júna 1970 po šesťročnej známosti a na ich svadbu sa vtedy prišla pozrieť vari aj polovica Prahy. Bola to udalosť, za akú by sa nemuseli hanbiť ani hollywoodske hviezdy, napokon, veď Radek bol rovnako slávny ako ona. Záujem o nich bol obrovský, predsa len to boli vtedajšie najvychytenejšie hviezdy strieborného plátna. Jiřina mala v čase svadby čerstvých 39 a fešný Radek o rok menej.

U oboch to však bola už ich druhá svadba. Jiřina si do manželstva priviedla dcéru Simonu z prvého vzťahu. A hoci pre Simonu bol mužom číslo jedna jej vlastný otec, Radek bol druhým najdôležitejším mužským vzorom v jej živote. Napokon, v spoločnej domácnosti spolu žili od Simoniných deviatich až do dvadsiatich šiestich rokov. Radek bol podľa Simony čestný chlap, naučil ju čítať dobré knihy. A dokonca si rozumel aj s prvým manželom Jiřiny Bohdalovej, Simoniným otcom.

Prvú svadbu však Jiřina absolvovala o 16 rokov skôr, keď sa vydala za svoju veľkú lásku, vtedajšieho študenta ČVUT Břetislava Staša. Brali sa v októbri 1954. Jiřina už vtedy bola tehotná, čakala dcéru Simonu. Pozrite si FOTO Jiřiny z jej prvej svadby v GALÉRII, takáto z nej bola po prvý raz nevesta. Svadba sa konala za pohnutých okolností, keďže Bohdalovej otca vtedy zatkla ŠTB, zavreli ho do väzenia a čakal na súd. Jej mama sa z toho zrútila. Jiřina potom dcéru Simonu zo stresu porodila v deň (19. 3. 1955), kedy súd poslal jej otca na 15 rokov do väzenia. Hoci Jiřinino prvé manželstvo nevydržalo, lebo jej manžel neschvaľoval jej divadelnú dráhu, sú v kontakte dodnes.