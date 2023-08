Sajfa sa spolu s rodinou vybral na dovolenku do Los Angeles. Jej začiatok mu však nečakane znepríjemnili už na viedenskom letisku.

Po náročných mesiacoch sa každý teší na letnú dovolenku. Keď vám ju však začnú hneď na začiatku sprevádzať nepríjemnosti, dokáže vás to poriadne znechutiť. Sajfa a Veronika Cifrová Ostrihoňová sa vybrali na výlet do Ameriky. Odlet si naplánovali z Viedne so známou rakúskou leteckou spoločnosťou. I keď si kúpili miestenky v lepšej triede, nakoniec sa do nej všetci nedostali. Sajfa tak odtrpel cestu oddelený od zvyšku rodiny a na sedadle, ktoré mu nevyhovovalo.

„Celá rodina sme mali na rodinnú dovolenku kúpenú biznis triedu. Na letisku nám povedali, že jeden z nás musí ísť do ekonomickej, lebo lietadlo je overbooked. Ako kompenzáciu nám ponúkli 500 eur. Na otázku, prečo my, keď letíme s dvoma deťmi, povedali, že to určil systém a nevedia s tým nič spraviť,“ posťažoval sa nahnevaný Sajfa. Let do Los Angeles preto strávil v nižšej triede a znechutený tým, ako sa im začala dovolenka. Časť takmer dvanásťhodinovej cesty navyše strávil so synom v náručí.

Moderátor neskôr v príspevku prezradil, že mu písalo veľa iných ľudí s podobnou skúsenosťou. Letecké spoločnosti totiž pravidelne ponúkajú viac miest, ako majú k dispozícii v lietadle. Vo väčšine prípadov sa totiž nedostaví dostatočný počet cestujúcich, takže tak maximalizujú svoje zárobky. Preto je veľmi dôležité urobiť si online checkin a nespoliehať sa na letisko, kde už takto môžete prísť o miestenku na váš let.

Po prílete sa Sajfova rodinka musela vysporiadať s ďalším problémom, ktorý sprevádza každú cestu do zámoria. Zatiaľ čo on spolu s Veronikou bojovali s jetlagom, deti to všetko zvládali pomerne dobre a dávali im poriadne zabrať. Po chvíľke oddychu už však konečne príde čas na príjemnejšie veci a zážitky a istotne veľmi rýchlo zabudnú na počiatočné dovolenkové starosti.