Takto si žije Barbora Krajčírová (34) so svojou rodinou, pozrite na to kráľovstvo jej malého princa!

Barbora Krajčírová žije momentálne šťastné obdobie. Pred rokmi jej skrachoval vzťah s muzikantom Tomim Popovičom, a tak ostala s ich spoločnou dcérkou Amiou sama. Tomi zostal s Amiou v kontakte. Barbora musela, aspoň čo sa vzťahu týka, začať odznova. Po čase však stretla spriaznenú dušu, a tak nečudo, že nasledovala priam rozprávková svadba, ktorú si užila nielen nevesta Barbora, ale aj jej dcéra Amia. Tá v novom partnerovi svojej mamy získala tiež dobrého kamaráta.

Barbora bola krásna nevesta. Zdroj: Instagram B. K.

Blond moderátorka sa netajila, že po svadbe by rada svoju rodinu rozšírila a svojej dcére tak dopriala súrodenca. A potom prišla chvíľa, keď všetkým mohla oznámiť radostnú novinu. "Pôvodne som sa chcela odfotiť s bocianom ale zistila som, že doma žiadneho nemáme ?? nevadí, na zakrytie istých partií, ktoré už vidno, poslúžil aj medveď ??" Barbora fanúšikom nechcela prezradiť pohlavie bábätka, ale vo finále mala riadne veľké tehotenské bruško. Napokon sa pochválila fotkou s vytúženým synom a nasledovali gratulácie mnohých fanúšikov aj celebrít.

Barbora Krajčírová čaká pod srdcom svoje druhé dieťa. Zdroj: Instagram.com

Tento rok si Barbora užíva najmä čas so svojou rodinou a deťmi doma. Pre svojho malého princa pripravila priam rozprávkovú izbu. Ako to už pri dvoch deťoch býva, raz sa zvŕta v útulne zariadenej modernej kuchyni, inokedy trochu pracuje v pracovni, alebo sa venuje svojim deťom. Materstvo si naozaj užíva. Pozrite, ako to u nich doma vyzerá.