Barbara Jagušák, dcéra Aleny Heribanovej, prežíva náročné obdobie.

Vyčerpaná! Odborníčka na udržateľnú módu a PR manažérka Barbara Jagušák (32) sa pred pár dňami presťahovala do mezanínu v jednej z priľahlých bratislavských „dedín“. Do nového domu chceli ísť s manželom Jozefom najmä kvôli deťom – sedemmesačnému synovi Zacharymu a päťročnej dcére Izabele – a kvôli väčšiemu priestoru a záhrade. Sťahovanie, starostlivosť o deti, domácnosť a návrat do práce ju však zmohli natoľko, že bez okolkov priznala psychické problémy.

Vyhorená

Barbara Heribanová, dnes Jagušák, patrí k osobnostiam, ktoré nemajú problém sa aj verejne priznať, že trpia. Pomenuje vždy veci tak, ako sú a ako ich cíti.



„Posledné dni mám problém sa prispôsobiť. Najradšej by som sa na chvíľu odstrihla,“ priznala pred mesiacom, keď ju dvojtýždňový výlet na chatu do obce Turík zachránil pred prvými známkami vyhorenia.



Syndróm vyhorenia, takzvaný burnout syndróm, sa často zamieňa za stres. Zatiaľ čo stres môžete dostať pod kontrolu, vyhorenie je oveľa závažnejšie. „Dominuje pocit únavy, vyhorený človek je často nepriateľský a dokonca aj agresívny, objavujú sa pocity depresie a beznádeje. Vyhorenie môže spustiť aj vážnu psychickú poruchu, hrozí zvýšené riziko závislostí všetkého druhu. Do stresu sa môže dostať každý človek, syndróm vyhorenia sa však objavuje u ľudí, ktorí sú intenzívne zaujatí a zapálení pre svoju prácu a majú vysoké pracovné a osobné ciele. Syndróm vyhorenia je dôsledkom pracovného preťaženia a neschopnosti regenerovať sily,“ vravia odborníci.

Nevyplakáva, upozorňuje

Netrvalo dlho a Jagušák na sebe opäť pocítila ťažobu bežných dní. „Ja som bola zo všetkého už taká unavená, že som sa nedokázala ani tešiť. Išla som na voľnobeh, hasila som, čo bolo treba, bola som apatická,“ vyznala sa zo svojich pocitov verejne Babsy. „Myslela som si, že všetko zvládam, že nie som ten typ človeka, ktorý vyplakáva, ľutuje sa a vidí veci čierne. Myslela som si, že som do vienka dostala nekonečnú výdrž, dokonalý time manažment a schopnosť zvládať ťažkú záťaž. Ukázalo sa, že nemám nadprirodzené schopnosti a aj mne sa môžu prihodiť také veci, ako je pocit vyhorenia, frustrácia, chronická únava a nechuť komunikovať s okolitým svetom,“ rozpráva Heribanovej dcéra a snaží sa s nepríjemným stavom bojovať.

„Kontrolka, že sa necítim úplne dobre vo vlastnej koži, začala opäť blikať. Poučená z vlastných chýb som ju neignorovala, a tak sa teraz liečim tak po svojom,“ vraví dvojnásobná mama, ktorá svoj život počas leta spomalila. „Cez deň spím aspoň pol hodiny, na sociálnych sieťach trávim menej času, nestresujem sa vecami, ktoré nemôžem ovplyvniť, nečítam a nepozerám správy, nie som spoločensky aktívna, šetrím energiu na veci, ktoré sa týkajú výhradne mojej rodiny alebo práce,“ vyratúva brunetka, čo všetko sa snažila zmeniť, aby sa cítila lepšie. „Keby sme nedokončovali dom, možno by som bola iba na materskej, lebo zladiť deti a prácu je fakt náročné a vyžaduje si to veľké sebazaprenie a zatnuté zuby v situáciách, keď som s energiou v koncoch. Ale bude dobre, je to len obdobie,“ dodáva Barbara.