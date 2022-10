Táto vnadná sexbomba si robí zálusk na Soukupa, pozrite jej odhalené FOTO vnútri. Tiež s ním chce dieťa!

Len nedávno Agáta Hanychová (37) vydesila svoje fanúšičky, keď vyplávalo na povrch, že je pre krvácanie v nemocnici a jej tehotenstvo je ohrozené. Lekári jej naordinovali pokoj, musela ležať a dokonca so Soukupom prerušili nakrúcanie ich spoločnej šou Agáta Jaromíra Soukpa. Agáta sa už ako-tak spamätala z pobytu v nemocnici a už musí čeliť ďalšej hrozbe.

Na boháča Jaromíra Soukupa (53) si robí zálusk iná žena, fitness trénerka Zdeňka „Lulu“ Černá , ktorá žije v Nemecku. Blond sexbomba mala byť pred časom spájaná s MMA zápasníkom Karlosom Vémolom, a teraz jej padol do oka mediálny magnát. Páči sa jej jeho výzor, je to vraj presne jej typ muža a podľa nej je príjemným bonusom aj to, že je úspešný.

Lulu síce rešpektuje, že Soukup je momentálne vo vzťahu s Agátou Hanychovou, s ktorou čaká dieťa, ale je presvedčená, že vzťah im nevydrží. Soukup podľa nej Agátu len využíva pre svoju reláciu. Lulu je preto v strehu a už si na Soukupa brúsi zuby, ako prezradila pre expres.cz. Navyše si myslí, že ona by sa k Soukupovi hodila viac ako Hanychová. Nuž, tieto odvážne tvrdenia zrejme Agáte na nálade nepridajú. Pozrite si v GALÉERII FOTO Zdeňky „Lulu“ Černej, myslíte, že má u Soukupa šancu?