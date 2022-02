Tehotná Plačková odrovnala fanúšičku, tie slová by nik nečakal: To snáď ani nemôže byť pravda!

Zuzana Plačková všetkých prekvapila. Nik by nečakal, že razu vypustí z úst takéto slová, to nemôže myslieť vážne!

Zuzana Plačková je v poslednom čase samé prekvapenie. Najprv pred pár mesiacmi šokovala, keď ju aj jej manžela odviedla polícia z ich luxusného domu v Miloslavove pri Bratislave. Podozrievala ich z účasti v organizovanej skupine, ktorá mala obchodovať s drogami. Hoci ich po pár dňoch pustili na slobodu, a Zuza aj jej manžel tvrdia, že sa len zaplietli s nesprávnymi ľuďmi, vyšetrovanie stále prebieha, a teda Plačkovej niet čo závidieť...

Teraz však Queen Plačková prišla s príjemnejšou správou. Tisícom svojich sledovateľov oznámila, že s manželom Reném čakajú svoje prvé vytúžené dieťa, a tak sa aj oni dvaja konečne stanú rodičmi. Síce je to podľa jej slov to najhoršie obdobie, keďže stále sú vyšetrovaní v súvislosti s drogami, ale aj tak je to tá najkrajšia správa.

Samozrejme, s gratuláciami sa hneď vrece roztrhlo, ale našli sa aj takí, ktorí hneď začali kalkulovať s tým, že ak by náhodu Zuzana musela ísť do väzenia, tehotenstvo by ju pred ním mohlo ochrániť.

Zuzana však svojich sledovateľov prekvapila aj ďalšou informáciou. Keď jej fanúšička napísala, že by chcela celý jej dom, Zuza jej pohotovo odpovedala, že pokojne, o také dva roky ho plánuje predať, tak nech si našetrí, a môže sa potom ozvať... A čo sa deje, prečo sa chce Plačková toho luxusu zbaviť? Túžťi totiž po inom dome, akoby jej ten luxus, ktorý má, už nestačil. Nuž, čakali by ste možno všetko, len to nie...