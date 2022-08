Z tej FOTO sa vám zatají dych! Kuchařová v horskom potoku išla donaha a ukázala aj... To vážne?

Tatiana Kuchařová dokáže prekvapiť: Ukázala sa tak, ako ju pán Boh stvoril, a to nie je všetko!

Krach manželstva Tatiany Kuchařovej (34) a Ondřeja Brzobohatého (39) koncom minulého roka rozvíril hladinu. Modelka vtedy nemala veľa pekných slov na svojho ex, ktorý jej mal byť viacnásobne neverný. Neskôr predsa len trošku zmenila rétoriku. "Ako hovorím, ich karma, ich šťastie a svedomie. Nechávam tie veci plynúť, možno sa časom ukáže, ako to ešte všetko je. Neprajem nič zlé, ja verím, že sa nám to tam niekde hore všetkým sčíta."

Zato Ondřej si ešte pred rozvodom našiel novú lásku, moderátorku Danielu Písařovicovú, s ktorou je šťastný a ktorá je veľmi sympatická aj jeho mame Hne Gregorovej. Ondřej nechcel prilievať olej do ohňa, a tak sa o rokoch strávených po boku Tatiany vyjadril, že si váži každý jeden rok strávený s ňou v manželstve. Nevyšlo im to a život ide ďalej...

Zdá sa, že aj Tatiana Kuchařová sa už z búrlivého rozvodu s Ondřejim Brzobohatým spamätala a teraz si už užíva život plnými dúškami. Kuchařovú dostal krach vzťahu s jej manželom na kolená, priznala dokonca psychické problémy, aj to že vyhľadala pomoc psychoterapeuta, ktorý jej poradil robiť veci, aké doteraz nerobia. A Táňa si jeho slová vzala k srdcu.

Tatiana ako modelka žila pomerne kočovným životom a k cestovaniu sa vrátila aj teraz po rozvode. Na sociálnej sieti sa zvykne teda pochváliť aj fotkami z jej potuliek. Často si vyberá miesta s nádhernými zákutiami a prekrásnou prírodou. A v takejto krásnej prírode sa nechala zvečniť tak, ako ju pánboh stvoril. Tatiana odhodila plavky a dopriala si kúpanie v horskom potoku celkom nahá, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Tatiana k fotke pripísala, že si kúpeľ v studenej vode dopriala po náročnom cvičení. To len pre istotu, aby si snáď niekto nemyslel, že takúto luxusnú postavičku má zadarmo. Pozrite si v GALÉRII aj ďalšie fotky Tatiany Kuchařovej.