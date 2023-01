Keď Simona Krainová zavesila na sociálnu sieť svoju nahú fotku , jej sledovatelia sa zmohli len na jediné...

Modelka Simona Krainová je nielen stále krásna, ale má aj poriadne podrezaný jazyk, keď treba. A mieni v tom takto ďalej pokračovať, o čom svedčí napríklad aj jej novoročný záväzok: "Moje novoročné predsavzatie: začnem si ešte viac užívať to, čo mám.. to, že som nažive.. budem sa viac radovať z maličkostí, budem viac objímať ľudí, ktorých mám rada.. budem milovať, budem tancovať, budem sa hlasno smiať, budem robiť len to, čo ma baví a napĺňa, budem ešte viac cestovať a spoznávať svet, ochutnávať dobré jedlá, budem piť dobré víno, budem pozorovať svoje deti, ako rastú, a budem sa modliť, aby mali taký báječný život, ako žijem ja.. aby si nikdy nedali nikým skrátiť krídla a aby im nikto nikdy nevzal slobodu a chuť do života.. aby sa z nich nikdy nestali nudné ovce, čo sa celý život boja vystúpiť zo zóny komfortu... a aby som nezabudla, budem naďalej hustá, arogantná a kusavá k ľuďom, čo ma otravujú blbou energiou a majú pocit, že mi môžu radiť a poučovať ako žiť.. prečo? Pretože ma to baví," napísala Simona na rovinu.

A v provokovaní naozaj pokračuje. Nedávno zverejnila na sociálnej sieti svoju nahú fotku, a tá rozhodne nenechal jej fanúšikov, a to nielen z radov pánov, chladnými. Poniektorí do nej hneď začali rýpať, že už nevie, čo by robila a skrátka, nedokáže sa vyrovnať s tým, že jej uteká vlak.

No mnohí po tom, ako zbadali jej nahú fotku, sa zmohli len na jediné slovo: Bohyňa. Pravdou totiž je, že bez ohľadu na to, či je Simona niekomu sympatická viac alebo menej, vyzerá na svoj vek famózne. Napokon, veď to nemá zadarmo. Hoci aj podstúpila nejaké skrášľovacie procedúry, pravda je taká, že denne športuje, pravidelne beháva 10 kilometrov a cvičí jogu. Potom je to na jej tele aj vidieť.

Najnovšiu fotku Simony Krainovej ocenil a boháč a znalec žien Richard Chlad: "Holka, neviem kto to fotografoval! Je to neskutočná práca! Klobúk dolu. Pred Tebou aj fotografom," vystrúhal jej poklonu. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa vám páči?