Tej sa žije! Janžurová má vo svojej vile to, o čom iní len snívajú, FOTO: To nemá ani Bohdalka!

Herečka Iva Janžurová už roky žije v obrovskej vile v pražských Střešoviciach a má tam luxus, o akom iní len snívajú. To sú jej najväčšie poklady.

Nič sa u nej za roky nezmenilo, vari len to, že už je to 10 rokov, odkedy Iva Janžurová vo svojej vile žije bez partnera a otca svojich dcér Stanislava Remundu. Iva Janžurová vždy patrila k najobsadzovanejším českým herečkám, a tak si spolu s jej partnerom, režisérom Stanislavom Remundom (+84) prišli na veľmi slušné peniaze. Za ne si zaobstarali obrovskú vilu v pražských Střešoviciach v hodnote približne 20 miliónov českých korún (cca 763-tisíc eur) a tiež kúpili bývalú hájovňu neďaleko Orlickej priehrady v hodnote približne 5 miliónov českých korún (cca 191-tisíc eur), kam chodievala herečka s rodinou s obľubou relaxovať.

Herečka však ani po smrti partnera nezostala sama. Iva Janžurová sa proti takému niečomu poistila totiž už dávno a podarilo sa jej niečo, po čom túži nejedna mama. V obrovskej vile totiž býva s obidvoma dcérami a ich rodinami, môže sa tak každý deň vídať so svojimi vnúčatami. Herečka to vymyslela tak, aby si nešliapali na päty. Obidve dcéry Sabina (49) a Theodora (48) majú v dome vlastné poschodie.

Iva Janžurová v dome obýva prízemie, ale ako sama tvrdí, dcéram, a najmä zaťom do života nezasahuje, tak si to šéfujú oni sami, a preto majú v dome pohodu a príjemnú atmosféru. Prvé poschodie patrí mladšej dcére Theodore a jej rodine. Theodora, ktorá má troch synov, sa v dome narodila, neskôr sa odsťahovala, ale keď sa jej narodili deti, vrátila sa s rodnou späť k rodičom. Najväčšou pýchou jej poschodia je obrovská kuchyňa. Tú zariaďoval ešte jej otec.

V podkroví, kde bol pôvodne pôjd domu, býva staršia dcéra Ivy Janžurovej Sabina, ktorá má zo svojho bytu výhľad na celú Prahu. Podkrovie je netradičné a zaujímavo vymyslené. Dookola je pás okien, a tak má Sabina dokonalý výhľad, kam jej len oči dovidia. Staršia dcéra Ivy Janžurovej je mamou dcéry a syna, herečka sa tak teší zo štyroch vnukov a jedinej vnučky. Iva s dcérami rada relaxuje v kuchyni.

Iva Janžurová to má teda na staré kolená priam ideálne, je obklopená celou rodinou, a to je aj jej najväčšia výhra. Týmto sa nemôže pochváliť ani legendárna Jiřina Bohdalová. Tá má so svojou dcérou a vnukmi tiež vynikajúce vzťahy, ale každý z nich býva zvlášť vo svojom dome.