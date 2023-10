Spevák Jan Bendig v živote zažil peklo.

Český rómsky spevák Jan Bendig (29) má energie na rozdávanie. Na verejnosti z neho vyžaruje pohoda, dobrá nálada a humor. Bolo obdobie, kedy to u neho ružové nebolo. Dnes o svojom životnom pekle hovorí otvorene. Vychádza mu totiž kniha.

"V novembri mi vyjde kniha. Veľa ľudí ma od toho odrádzalo. Vraj som mladý na to, aby som mohol písať knižku. Ja si, ale myslím, že som toho zažil veľa. Napríklad som kradol v obchoďákoch, mal som panické ataky. Všetko tam opisujem,“ zveril sa spevák pre web Super.cz.



Veľmi dobre vie, aké to padnúť na dno. "Bol som na pokraji síl. Sedel som na okraji okna a premýšľal som, že vyskočím. O tom bude moja kniha. Spomínam v nej na detstvo, SuperStar a na môj súčasný život,“ vysvetľuje.



Čo, ale odmietal, bola liečba, ktorú mu odporúčali lekári. "Skrátka som to prekonal. Chodil som k lekárom a oni mi ponúkali lieky, aby som sa upokojil a vyliečil. No, ja som lieky nechcel, tak som sa na to vykašlal. Začal som dýchať, lebo tieto problémy sú veľakrát najmä o dýchaní. Teraz je to už v pohode,“ priznal mladý interpret.